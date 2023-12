Paolo Gotti presenta il nuovo calendario 2024

BOLOGNA – Il fotografo bolognese Paolo Gotti propone per il 2024 il calendario NATURE. Viaggio attraverso le meraviglie del pianeta che cattura in 13 scatti la bellezza del mondo naturale, evidenziando la meraviglia dei paesaggi, della flora e della fauna selvatica del nostro pianeta.

In un periodo storico in cui la crisi climatica è un’emergenza che ci riguarda da vicino e che richiede un’azione necessaria per ridurre, fermare e prevenire danni ambientali irreversibili, Paolo Gotti ci guida in un percorso dove convivono gli intricati equilibri degli ecosistemi: dalla fitta e potente vegetazione dell’isola di Lord Howe, nel mar di Tasman, tra l’Australia e la Nuova Zelanda, ai crateri vulcanici che affiorano nel deserto di Atacama lungo l’area costiera nord-occidentale del Cile, dalla Playa Negra di Cahuita in Costa Rica alla Cascata di Gullfoss in Islanda; al volo degli uccelli marini dell’isola di Fernando de Noronha si contrappone l’affascinante intreccio tessuto da un ragno tropicale.

Attraverso le fotografie di Paolo Gotti, ci immergiamo in un viaggio straordinario che ci invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente naturale e sull’importanza di agire con responsabilità per proteggerlo. Con un occhio attento e sensibile, Gotti cattura fermi immagine unici e suggestivi di luoghi incontaminati, potenti ma al tempo stesso fragili. Ogni scatto è un messaggio forte e urgente: un invito a riflettere sulla nostra responsabilità verso il pianeta e a prendere coscienza dell’importanza di agire in maniera consapevole per preservarne la sua biodiversità.

Paolo Gotti ha selezionato all’interno del proprio archivio fotografico, che conta oltre 10.000 immagini scattate nell’arco di quasi cinquant’anni di viaggi avventurosi attorno al mondo, 13 immagini che vogliono rappresentare una sintesi del concetto di natura. Queste fotografie compongono il calendario 2024 dal titolo NATURE. Viaggio attraverso le meraviglie del pianeta che è già possibile prenotare rispondendo a questa mail o telefonando al numero 329 2343305.

Insieme al calendario da parete, come da tradizione, Paolo Gotti ha realizzato anche un calendario da tavolo dal titolo FOOD con 13 fotografie che esplorano la diversità alimentare in diversi paesi del mondo nei cinque continenti.

Paolo Gotti nasce a Bologna e si laurea in architettura a Firenze, dove frequenta il Centro di studi tecnico-cinematografici. Nel 1974 sceglie l’Africa come meta del suo primo vero viaggio. Con la sua vecchia Land Rover attraversa il Sahara fino al Golfo di Guinea in Costa d’Avorio, per poi fare ritorno in Italia dopo quasi cinque mesi a bordo di un cargo merci. Dopo varie esperienze nel campo della pubblicità e una maturata esperienza nello still life, si dedica sempre più al reportage. Gira il mondo con la sua Nikon per immortalare persone, paesaggi e situazioni che archivia accuratamente in un gigantesco atlante visivo, da cui nascono le sue serie fotografiche. L’obbiettivo della sua macchina fotografica è in oltre 70 paesi tra cui Niger, Cina, Haiti, Brasile, Messico-Guatemala, Nepal, Indonesia, USA, Canada, Thailandia, Malesia, Yemen, Venezuela, India, Cile, Bolivia, Islanda, Australia, Colombia, Cuba. Dal 1996 al 2002 lavora per il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana, realizzando i calendari che ritraggono l’avanzamento dei lavori. È stato protagonista di numerose mostre personali tra cui Segni e culture, Institut Français de Naples a cura di Almerico de Angelis (con testo in critico di Michele Bonuomo); Da Bologna per l’Unicef, Aeroporto G. Marconi, Bologna; Fuoco, Rocca di Cento, Ferrara; Stories. Viaggio tra fotografia e letteratura, Teatro Duse, Bologna, Cina 1978, Galleria Minerva, Padova. Nel 2019 ha vinto il Premio UVA come Senior Photographer dell’Università di Verona e nel 2023 è stato tra i protagonisti della mostra I AM THE EARTH, a cura di Anna Caterina Bellati presso la Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani.