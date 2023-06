Movisport in forze al “San Marino”: Basso e Gryazin “capitani” di una squadra stellare

REGGIO EMILIA – Sarà un Rally San Marino dai grandi contenuti e dalla grande presenza Movisport, quello in programma per questo fine settimana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e seconda del “tricolore” su terra. Ma non solo: vi saranno anche Battistolli, Soria e Tiramani alla quarta prova del Campionato Europeo in Lettonia. Movisport quindi in continuo fermento.

Una gara, questa 51esima edizione del “San Marino”, che pone la scuderia reggiana in una posizione di primo piano, partendo dalle ben sette partecipazioni. E partendo anche dall’obiettivo di Giandomenico Basso con Lorenzo Granai e la Skoda Fabia Rally2, con la quale hanno debuttato alla Targa Florio un mese fa con la nuova Skoda Fabia Rally2. Partono da quel secondo posto ottenuto in Sicilia, per mettersi sotto bene in classifica di campionato, per la quale per adesso sono gli unici ad aver operato lo scarto previsto dal regolamento. Ad oggi sono terzi in campionato, ovvio pensare ad alzare l’asticella.

Ci saranno poi Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, con la Skoda Fabia della PA Racing, decisi a concedere il bis dopo la vittoria del 2022 ed anche in cerca di un riscatto dalla delusione sofferta al recente Rally d’Italia. Un riscatto che passerà da questa gara qualificante ed entusiasmante, contro i migliori piloti italiani delle due serie per cui è valida, decisamente un banco di prova per il driver quanto anche per i “colleghi” italiani, come già accaduto in altre occasioni oltre al “San Marino” del 2022.

Occhi puntati su Umberto Scandola, in coppia inedita con Daniele Michi, su una Skoda Fabia pure loro. Lo scaligero tornato alle corse lo scorso febbraio al “Valle del Tevere” con un quarto assoluto d’effetto, torna nella massima serie tricolore dopo due stagioni di assenza, certamente cercando il risultato d’effetto.

Risultato d’effetto che cercherà anche Enrico Brazzoli, per adesso capoclassifica della “over 55” tricolore. Il cuneese con corre su sterrato dal Rally d’Italia dello scorso anno e sarà al via con al fianco Manuel Fenoli su una Fabia R5, puntando ovviamente ad incrementare il vantaggio nella classifica tricolore per la quale compete.

Punta a migliorare la sesta posizione provvisoria nel Campionato Terra, Emanuele Dati, al via con una Fabia anche lui, affiancato da Ciucci. Il versiliese ha anche un “conto in sospeso” con la gara sammarinese, visto che lo scorso anno si dovette fermare per problemi alla trasmissione, puntando quindi a gettarsi nella mischia per trovare la massima soddisfazione.

Con la Subaru Impreza Gruppo N, i sammarinesi Stefano Guerra e Marco Bardazzi puntano al successo nell’oramai quasi dimenticato “GruppoN”, con il drive che pure lui ha voglia di riscattare il ritiro del 2022.

Il 51° San Marino Rally inizierà venerdì 16 giugno alle ore 16.15 con la disputa della prova speciale n. 1 “San Marino – Power Stage”, trasmessa in diretta televisiva, mentre il giorno successivo la gara prevede altre otto prove speciali.

Nella parte “historic”, sempre valida per il tricolore, Movisport propone la coppia reggiana composta da Andrea Tonelli e Roberto Debbi, con la Ford Escort RS 1800 MKII. Quinti assoluti al “Valle del Tevere” di inizio stagione, ripartono per l’avventura tricolore da un passivo di sole quattro lunghezze dall’amico e rivale, il locale Pelliccioni, sia nella generale riservata alle due ruote motrici ma anche nella provvisoria di terzo raggruppamento e di classe.

LA “CAMPAGNA EUROPEA” VA AVANTI

Saranno tre, i portacolori di Movisport impegnati alla quarta prova del Campionato Europeo Rally in Lettonia, per il velocissimo Rally Liepaja.

Alberto Battistolli e Simone Scattolin, con la Skoda Fabia Rally2, tornano sulla scena continentale dopo la vibrante vittoria al Rally della Marca e troveranno di sicuro uno scenario diverso. Fondo sterrato e strade molto veloci, una prova decisamente di grandi contenuti, per l’equipaggio veneto che fa ritorno sulla scena continentale dopo il ritiro per motivi medici al Rally Portoghese di Fafe, prima prova continentale della stagione.

Una voglia di riscatto, anche, per Battistolli, la stessa che culla l’argentino Paulo Soria, in coppia con il rumeno Itu, con la Clio Rally3, in cerca di una soddisfazione dopo l’uscita di strada al Rally in Polonia, il precedente impegno continentale.

Christian Tiramani-Fabio Grimaldi, con la Skoda Fabia R5, alla prima esperienza ufficiale oltre confine cercheranno soprattutto di prendere ritmo in una competizione che non conoscono ed in uno scenario tutto nuovo. Per non arrivare spiazzati alla gara, lo scorso maggio hanno partecipato, sempre in Lettonia al Rally Vecpils, finendolo in nota posizione assoluta.

Non finisce, la messe di partecipazioni di Movisport per questo fine settimana, con l’impegno in circuito per Gabriele Torelli, campione uscente della Clio Cup in Italia. Sarà alla quinta prova della Renault Clio Cup Europe 2023, all’Hugaroring, forte di un primo ed un terzo assoluto a Spa Francorchamps due settimane fa. Ci sarà poi una partecipazione in Toscana, al 15. Rally di Reggello, con Luca Della Rosa- Fiorenzo Pancaldi a bordo di una Renault Clio Williams.

IMPEGNI “DI ZONA” SODDISFACENTI

Due gli eventi cui hanno partecipato altrettanti portacolori di Movisport nel fine settimana passato. Al 59. Rally Valli Ossolane, valido per il CRZ di zona 1, a Malesco, nella provincia Verbano-Cusio-Ossola Miele-Mometti hanno finito in sesta posizione con la Skoda Fabia Rally2 e Guido Zanazio e Luca Beltrame su pari macchina sono finiti al 23esimo posto assoluto. Al 38. Rally della Lanterna, in provincia di Genova, valido per la CRZ di zona 2 Luigi Giacobone e Martina Bertelegni, su una Volkswagen Polo R5 hanno formato la quinta posizione finale.