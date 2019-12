Mostra U.MANO: visite interattive per bambini e ragazzi domenica 8 dicembre

BOLOGNA – In occasione della nuova mostra “U.MANO – Arte e Scienza: antica misura, nuova civiltà” Fondazione Golinelli organizza visite interattive per bambini e ragazzi. Molte le date in programma da novembre 2019 fino a marzo 2020.

Attività in programma per domenica 8 dicembre 2019:

Braccio multifunzione

Può la tecnologia sopperire alle necessità dell’uomo? Dopo una visita alla mostra i bambini ragionano sull’evoluzione anatomica dell’uomo, realizzando con creatività e ingegno alcune delle funzioni che potranno ritrovare in un braccio robotico tra qualche anno.

Ore: 16.00>17.15

Per chi: bambini 6-9 anni

TecnoArti

Come immaginiamo gli arti del futuro? Quali le gestualità possibili? Probabilmente non avremo più bisogno di telecomandi perché saranno tutte protesi di mani e braccia. I bambini ispirati da opere presenti in mostra realizzano un personale e luminoso braccio robotico.

Ore: 17.30>18.45

Per chi: bambini 10-13 anni

Ulteriori informazioni al link: https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/142