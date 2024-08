Montesasso nel bicchiere (FOTO)

Domenica 4 agosto nuova esperienza a Mercato Saraceno, con visita e degustazione

CESENA – Domenica 4 agosto un pomeriggio di arte e storia a Monte Sasso, piccolo borgo a cinque chilometri da Mercato Saraceno, con visita alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo e tappa nella locale azienda vitivinicola. È questa la nuova esperienza organizzata dalla DMC – Destination Management Company che promuove il turismo di vallata:

Il piccolo borgo rurale risale al medioevo: rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. La parrocchiale custodisce un raro e venerato crocifisso ligneo quattrocentesco, di autore ignoto ma certamente influenzato dall’arte toscana del primo Rinascimento, per secoli oggetto di culto e grande devozione popolare, in passato ritenuto prodigioso per la venuta della pioggia («Appena si muove il Crocifisso di Monte Sasso piove!», recita un antico adagio). La devozione riteneva anche che avesse poteri taumaturgici: questo è testimoniato dai numerosi ex-voto e protesi ortopediche presenti al suo cospetto, e dai ricordi di quando si effettuava la questua.

Il castello del borgo ospita un’azienda agricola che accoglierà i visitatori per raccontare e far degustare i suoi vini, ottenuti in queste terre austere, originate dalla roccia marnoso arenacea e caratterizzate da un clima pre appenninico relativamente freddo. È prevista la degustazione di due vini, un Famoso – antico vitigno autoctono – e un Sangiovese Superiore della prestigiosa sottozona Mercato Saraceno, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi locali.

Il ritrovo è alle ore 18:00 presso la chiesa di Sant’Andrea. La partecipazione è a prenotazione obbligatoria, con acquisto diretto online alla pagina: https://shorturl.at/dF3Dp. Per info tutte le info: tel. 0547 356327 (dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; domenica dalle 9.00-13.00), mail info@ipercorsidelsavio.it.