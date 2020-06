Modifiche alla viabilità in via Trieste per lavori di rifacimento dei servizi di acqua, luce e gas

PARMA – Modifiche alla viabilità in via Trieste per lavori di rifacimento delle reti di acqua, luce e gas. Si tratta del posticipo degli interventi già programmati qualche mese e che sono slittati su richiesta di residenti e commercianti.

Si svolgeranno in tre fasi.

Dalle ore 09.00 del 29/06/2020 al 25/07/2020, dalle 00.00 alle 24.00, in Via Trieste, tratto compreso tra il civ.41 e via Bassano del Grappa (intersezione esclusa), istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di fermata ambo i lati. In Via Cividale del Friuli, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in prossimità dell’incrocio con Via Treviso, per un’estensione di 20 metri in direzione Nord. In Via Bassano del Grappa, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata all’intersezione con Via Trieste per 20 metri, in direzione Est.

Dal 25/07/2020 al 08/08/2020, dalle 00.00 alle 24.00, in Via Trieste, tratto compreso tra via Bassano del Grappa (intersezione compresa) e via Venezia (intersezione esclusa), istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di fermata ambo i lati. In Via Cividale del Friuli, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in prossimità dell’incrocio con Via Treviso per un’estensione di 20 metri, in direzione Nord .

Dal 10/08/2020 al 22/08/2020, dalle 00.00 alle 24.00, all’intersezione Via Venezia/ViaTrieste/Via Benedetta, compresi tratti di 20 metri a procedere di ciascun asse stradale, istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di fermata ambo i lati. Dovrà essere garantito l’accesso dei mezzi di soccorso in prossimità delle abitazioni. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.”