Modifiche alla circolazione per la sfilata della “Colonna della Libertà”

FERRARA – In occasione dell’iniziativa “La Colonna della Libertà” che si svolgerà a Ferrara il 24 aprile 2023 con una sfilata di mezzi militari della Seconda guerra mondiale, organizzata dall’Associazione Gotica Toscana onlus in collaborazione con il Comune di Ferrara, sono previste modifiche alla viabilità in una serie di vie e piazze del territorio cittadino.

Domenica 23 aprile 2023 dalle 19 alle 24:

in piazza Travaglio divieto di fermata e di circolazione ammessi i veicoli della manifestazione.

Lunedì 24 aprile 2023 dalle 10 alle 13:

in via Ferraresi, via Argine Ducale, via San Giacomo, viale Costituzione, viale Cavour, largo Castello, corso Martiri della Libertà, piazza Trento Trieste divieto di circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

Lunedì 24 aprile 2023 dalle 19 a termine manifestazione:

in corso Porta Reno, via Kennedy, via Bologna, via Darsena, via San Giacomo, via Argine Ducale, via Ferraresi, via C.Porta, viale Krasnodar, via Mambro, via Bologna, via Pesci con arrivo al Rivana Garden: divieto di circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

Lunedì 24 aprile 2023 dalle 9 alle 19:

in corso Martiri della Libertà divieto di circolazione e di fermata, eccetto i veicoli della manifestazione;

in piazza Trento Trieste: sospensione di area pedonale ed istituzione di ZTL ed istituzione di divieto di circolazione e di fermata, eccetto i veicoli della manifestazione.