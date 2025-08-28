Modifica alla viabilità in piazzale Sicilia e via Calabria per manutenzione straordinaria teleriscaldamento

PARMA – Sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in Piazzale Sicilia, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Calabria e via Abruzzi, per lavori di manutenzione alla rete di teleriscaldamento.
I lavori si svolgeranno in due fasi distinte:
FASE 1 dal 01/09/2025 al 12/09/2025:
Rotatoria posta tra piazzale Sicilia e via Calabria:
• Restringimenti di carreggiata;
• Istituzione del divieto di circolazione sulla porzione corona giratoria lato ovest e sul ramo di ingresso in rotatoria da via Calabria.
I veicoli che normalmente percorrono via Calabria diretti in piazzale Sicilia verranno deviati su via Trieste.
FASE 2 dal 12/09/2025 al 19/10/2025:
Per i tratti di volta in volta interessati dai lavori di piazzale Sicilia, tratto compreso tra la rotatoria con via Calabria, viale Lombardia e via Abruzzi:
• Destituzione stalli di sosta a pagamento righe blu con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.
• Restringimenti di carreggiata;
• Per il tempo strettamente necessario istituzione di sensi unici alternati regolati da movieri.