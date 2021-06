Mobilità Elettrica ZeroEmission 2021 il 23 e 24 giugno a Piacenza Expo

MILANO – Motori accesi per EV ELECTRIC VEHICLES WORLD 2021, il salone di ZEROEMISSION 2021 interamente dedicato ai veicoli elettrici e ibridi. L’evento, che si terrà nei giorni 23-24 giugno a Piacenza Expo, ospiterà non solo le maggiori case automobilistiche mondiali, ma anche alcune assolute eccellenze italiane.

Nel padiglione 1 del quartiere fieristico emiliano Audi, BMW, Citroën, DS, Ford, Hyundai, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen e Volvo – tra gli altri – esporranno gli ultimi modelli non solo di auto, ma anche di moto, furgoni, vans e trucks ibridi ed elettrici.

Tra le autovetture elettriche in esposizione ci sarà anche la Blizz Primatist: progettata da un team italiano coordinato da Gianmaria Aghem – già vincitore della prima edizione della Millemiglia Green a bordo di una Tesla Model 3 Performance -, la monoposto elettrica, dotata di un motore di 20 kg, di una potenza di picco superiore ai 200 cavalli e di un pacchetto batteria di 2.688 celle agli ioni di litio, ha centrato ben sette record mondiali distribuiti nella Categoria VIII Classe 1 e Classe 2 sulla pista di Nardò.

Ma non solo: in mostra ci saranno anche le moto elettriche da competizione di Vercar, altra azienda italianissima fondata da Carlo Gelmi e ideatore della R6-E a propulsione totalmente elettrica, che ha conquistato per due anni di seguito il quinto posto assoluto al TT Zero, la sfida internazionale riservata ai prototipi da competizione a zero emissioni che si svolge dal 2009 sul circuito stradale più veloce e longevo del mondo, il Mountain Circuit sull’Isola di Man.

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile per i visitatori effettuare Test Drive personalizzati delle vetture delle principali case automobilistiche nell’area esterna ai padiglioni, dove sarà appositamente allestito un “Electric Paddock” esclusivo.

Infine, EV ELECTRIC VEHICLES WORLD 2021 presenterà la più ricca e importante rassegna di wall boxes, connettori, colonnine, stazioni di ricarica e sistemi wireless per condomini, privati, aziende ed enti pubblici, oltre a strumenti, accessori e attrezzature per il parco auto elettrico.

Ricordiamo che è attivo il form per registrarsi alla manifestazione e accedere gratuitamente e senza code all’area espositiva e agli eventi di proprio interesse.

L’appuntamento con ZEROEMISSION 2021 è per il 23-24 giugno a Piacenza Expo.