Mitch B., party e dj set a Ferragosto 2020

LIDO ADRIANO (RA) – Tra il 14 ed il 28 agosto Mitch B. continua a far muovere a tempo molti degli hot spot della sua Romagna e non solo. Mitch B. regala il suo sound a location conosciute per stile, eleganza e ovviamente pire per ottima musica tutta da ballare. Un party con un dj set di Mitch B. è perfetto per lasciare da parte e poi dimenticare del tutto lo stress di un anno non facile, per passare qualche ora serena, per vivere un’estate almeno un po’ spensierata e senz’altro in totale sicurezza.

Il 14 ed il 21 agosto Mitch B. porta la sua sound organic house e la sua elettronica balearica sofisticato Me Beach di Lido Adriano (RA). Il 15 agosto si sposta invece nelle Marche, ovvero fa ballare lo Chalet del Mar di Fano (PU), mentre il 20 ed il 22 agosto è Marina di Ravenna, prima al Donna Rosa poi al BBK. Il 28 agosto, infine, Mitch B. è al Top Club di Rimini.

A livello di produzioni musicali, poi Mitch B., resta altrettanto attivo. La sua “Love Is My Music”, prodotta con i Meters Follow, sta ottedendo ottimi risultati. Ma veniamo ai party.

MITCH B. (media info, social, etc)

http://lorenzotiezzi.it/mitch-b-dj/

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E’ anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l’italiana Yuppies Records.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent’anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l’estate 2020 fa ballare soprattutto BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L’Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all’Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

“On The Radio”, una traccia vocale che Mitch B. ha creato nel 2019 con Damon Grey, Havarow ed Abigail su Spotify è stata ascoltata più di 100.000 volte. Inoltre, il remix realizzato con Zen per una versione di “Long Train Running” realizzata da Relight Orchestra ed Aax Donnell, ha raggiunto la seconda posizione su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj.

