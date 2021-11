Mitch B. in console tra Umbria e Romagna

RAVENNA – Dopo aver trascorso il primo weekend di novembre 2021 a mettere musica in Puglia, ed il secondo Toscana e Marche, Mitch B. tra il 19 ed il 20 novembre si sposta tra Umbria e la sua Romagna. Tutto questo accade mentre il suo nuovo singolo “Get Up and Boogie” fa ballare ed emozionare mezzo mondo…

In particolare, Mitch B., sabato 20 novembre 2021 è al mixer di Loft – Lounge Experience di Perugia (via Soriano 61, info 378 086 3834) insieme alla voce ed all’energia di Conte Max. Ì un dinner show tutto da vivere. La sera dopo, il 21 novembre, sonorizza l’aperitivo e tutta la serata di Fellini Scalino Cinque, in centro a Ravenna ( Piazza John Fitzgerald Kennedy, 15, info: 0544 200211).

Il sound di Mitch B. attraversa i generi musicali ed è perfetto per passare una serata con gli amici col sorriso… quello che l’artista sempre o quasi ha sul volto quando è in console. Sono poi ottimi i risultati per il nuovo singolo di Mitch B., una nuova cover di qualità assoluta, sia su Beatport sia sua Traxsource, i dj shop più utilizzati dai professionisti del mixer, ed è disponibile anche su YouTube e Spotify.

“Il mio nuovo singolo è ‘Get Up And Boogie’. Il brano uscì originariamente nel 1976 ed è uno dei maggior successi dei Silver Convention, scritto e composto originariamente da Sylvester Levay e Stephan Prager”, racconta Mitch B., che come dj fa ballare e divertire locali nella sua Romagna… e di gran parte d’Italia. “Il testo di ‘Get Up and Boogie’ è di sole due frasi: ‘Get up and boogie’ e ‘That’s right!’… e per una volta, solo in ‘That’s right!’ ho cantato io, anche se solo in coro!”

Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks – “Get Up and Boogie” https://www.instagram.com/p/CWSY0RYMP2T/