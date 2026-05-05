Mese del melanoma: ritorna la campagna di sensibilizzazione di Dr. Max “Controllo dei Nei Per Te”

CASALECCHIO DI RENO (BO) – Al via in oltre 40 farmacie Dr. Max, secondo operatore più importante specializzato nella gestione delle farmacie in Europa e in Italia, la seconda edizione della campagna “Controllo dei Nei per Te”. Premiata l’anno scorso ai TikTok Ad Awards e agli IAB MIXX Awards, quest’anno è realizzata in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico a cura di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. Nata in occasione del mese dedicato al melanoma, questa campagna si prefigge di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, ma anche informarla su una corretta e sicura esposizione ai raggi UV.

Il melanoma cutaneo è il terzo tumore più comune fra gli under 50 e uno dei più comuni tra i giovani adulti con meno di 30 anni.1 Il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo è l’esposizione eccessiva e ripetuta alla luce ultravioletta (UV), soprattutto in giovane età.1 Si tratta di un tumore aggressivo che, se non identificato in tempo, può portare velocemente a metastasi e a prognosi sfavorevoli. Proprio per questo, sottoporsi regolarmente a controlli dermatologici è fondamentale per la salute della pelle, agendo come principale strumento di prevenzione e diagnosi. Oltre alla visita medica, è sempre utile un autoesame della pelle, poiché permette di individuare tempestivamente eventuali cambiamenti sospetti, una pratica che dovrebbe diventare un’abitudine comune.

«Da oltre vent’anni ci occupiamo di prevenzione primaria e secondaria, a partire proprio dai progetti di diagnosi precoce delle neoplasie della cute non inserite negli screening regionali», commenta Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. «Promuovere la cura di sé e l’adozione di corretti stili di vita è fondamentale, così come invitare la popolazione a effettuare controlli periodici come atto di consapevolezza. Fare rete fra soggetti di diversa estrazione, come in questo caso, è sicuramente una strada funzionale a raggiungere ampie platee di beneficiari ed è per noi motivo di orgoglio».

Per questo motivo, a partire dal 5 maggio sarà possibile per gli utenti accedere a appuntamenti gratuiti di teledermatologia presso le farmacie Dr. Max aderenti. Tramite un operatore, verranno acquisite immagini dermatoscopiche, che saranno poi inviate ad un dermatologo per la valutazione e la redazione di un’analisi dettagliata. Insieme ai servizi di teledermatologia, Dr. Max distribuirà materiali informativi sia nelle proprie farmacie sia sui propri canali online per aiutare a riconoscere i segnali di allerta e promuovere una corretta protezione dai raggi UV.

La campagna verrà anche amplificata tramite i canali social di Dr. Max con video educazionali di dermatologi esperti e farmacisti con l’hashtag #neiperte e tramite uno spot radiofonico sulle principali radio nazionali. Inoltre, i viaggiatori della metro M1 di Milano potranno assistere ad una metro domination immersiva sulla campagna con l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sull’importanza della protezione della pelle e autocontrollo dei nei. L’attività sarà affiancata da due giornate durante le quali verranno distribuiti materiale informativo e campioni di crema solare Eucerin.

«La pelle è l’organo più esteso del corpo umano ed Eucerin se ne prende cura da oltre 100 anni con prodotti dermatologicamente testati e adatti ad ogni esigenza. Siamo fortemente convinti nel potere dei trattamenti dermatologici di cambiare la vita e applicare il solare è il primo passo di protezione verso sé stessi e chi amiamo», afferma Carlo Sorbara, Business Unit Director Eucerin Italia.

«Con la seconda edizione di ‘Controllo dei Nei per Te’, rinnoviamo il nostro impegno nel portare la prevenzione sempre più vicino alle persone, rendendola facilmente accessibile e parte della quotidianità. Crediamo che facilitare la possibilità di sottoporsi a controlli e di ricevere informazioni corrette sia fondamentale per promuovere una cultura della prevenzione diffusa e contribuire a una salute davvero per tutti. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo delle farmacie Dr. Max come presidi sanitari di prossimità: luoghi in cui è possibile trovare non solo prodotti, ma anche servizi utili, orientamento e supporto da parte di professionisti. Il ruolo dei nostri farmacisti, infatti, è fondamentale: sono il primo punto di contatto con i cittadini e possono accompagnarli con competenza verso scelte e comportamenti più consapevoli, contribuendo a diffondere tra le persone una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della prevenzione», conclude Francesco Ghibaudo, Chief Marketing & Customer Officer Dr. Max.

Il servizio è prenotabile da oggi direttamente in farmacia. L’elenco completo delle farmacie aderenti e l’approfondimento scientifico sono disponibili sulla landing page dedicata: drmax.it/conoscere-il-melanoma.

Dr. Max

Il Gruppo Dr. Max è il più grande operatore di farmacie nell’Europa centrale e orientale e il secondo più grande operatore in Europa. Con circa 3.000 punti vendita fisici, più di 20.000 dipendenti e una distribuzione farmaceutica in 17 paesi europei, Dr. Max è riconosciuto per la vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi sempre convenienti, così da garantire l’accessibilità alla salute e al benessere a tutte le persone.

L’impegno di Dr. Max ad offrire prodotti e servizi di qualità per tutti si riflette anche sulla professionalità dei farmacisti e sull’ampia disponibilità di servizi per la cura della persona e per la bellezza.

Dr. Max è anche una farmacia online che garantisce accesso 24 ore su 24 a oltre 30.000 prodotti, con metodi di consegna veloci e innovativi. Per maggiori informazioni visitare https://www.drmax.it/.

Eucerin

Eucerin è un brand dermatologico pioniere della scienza della pelle. Vanta una storia di oltre 100 anni. Il centro di ricerca dermatologica ad Amburgo, con più di 650 scienziati, lavora per trovare soluzioni affidabili e scientificamente testate per le diverse esigenze della pelle. Le formulazioni Eucerin si distinguono per l’elevata tollerabilità e corretta concentrazione di attivi per la massima efficacia.

Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 175.000 persone in 12 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria e Sardegna). Ogni anno oltre 11.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente quasi 500 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Dall’avvio del servizio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 288.000 pazienti in 91 province italiane.