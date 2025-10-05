Il 13 ottobre si chiudono le iscrizioni alla quinta edizione

PARMA – C’è tempo solo fino al 13 ottobre (alle ore 12) per iscriversi alla quinta edizione del Master in Comunicazione scientifica dell’Università di Parma, il corso annuale di formazione avanzata per imparare a comunicare la scienza a livello professionale, con il supporto di numerosi e prestigiosi docenti universitari, giornalisti, divulgatori ed esperti nel settore. I posti disponibili sono 70 e le domande saranno accettate in ordine cronologico di presentazione. Il titolo richiesto per l’ammissione è la laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento, in qualunque ambito.

La Lectio magistralis, in programma il 5 novembre 2025, sarà condotta da Matteo Bassetti, noto infettivologo italiano, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all’Università di Genova. Conosciuto anche come divulgatore, è stato una delle voci più autorevoli durante la pandemia di COVID-19.

>> Bando: https://www.mastercose.unipr.it/#bando

Il Master CoSE è rivolto sia a coloro che intendono intraprendere una professione nell’ambito della comunicazione scientifica, sia a professionisti già inseriti nel mondo della comunicazione o della scienza, che desiderano approfondire le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze.

Conosciuto e apprezzato per la multidisciplinarietà del percorso offerto, il corpo docente d’eccellenza e le opportunità professionali, il corso è finalizzato alla formazione a livello professionale di comunicatori e divulgatori scientifici, una specializzazione fortemente richiesta sia nel settore pubblico che privato.

Il Master di I livello in Comunicazione scientifica, afferente al Dipartimento di Chirurgia e Medicina dell’Ateneo di Parma, si distingue per la varietà e la ricchezza del suo programma, pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza formativa completa e sempre aggiornata sulle sfide più attuali della comunicazione della scienza.

Anche per l’anno accademico 2025-2026 è proposto un insieme di temi vario e interessante per esplorare le nuove frontiere della conoscenza. Oltre a un maggiore approfondimento su cambiamento climatico e sostenibilità – argomenti fondamentali per stimolare la consapevolezza collettiva, promuovere azioni concrete e contrastare la disinformazione – il percorso prevede approfondimenti su Intelligenza artificiale, corretta alimentazione e nutrizione, salute, aree che richiedono una comunicazione capace di coniugare rigore scientifico, credibilità delle fonti e attenzione alle implicazioni etiche, tecnologiche e sanitarie. Un’occasione unica per acquisire strumenti e competenze indispensabili e per distinguersi come professionisti in un settore in continua evoluzione.

>> Programma didattico: https://www.mastercose.unipr.it/#programma

Diretto da Susanna Esposito, docente ordinaria di Pediatria e Primaria all’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il Master propone un percorso formativo di 1500 ore che comprendono lezioni online, in modalità sincrona e asincrona, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca ed elaborato finale; la presentazione della tesi sarà l’unico evento in presenza previsto dal percorso. Le lezioni inizieranno il 6 novembre 2025 e termineranno il 25 giugno 2026 con il rilascio di 60 crediti formativi universitari.

Il Master CoSE ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma.

Per informazioni:

e-mail mastercomunicazionescientifica@unipr.it

web www.mastercose.unipr.it