Maltempo Emilia-Romagna: dichiarazioni Alessandra Florio (INTESA SANPAOLO)

EMILIA ROMAGNA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alessandra Florio (Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo).

A fronte dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche e dell’emergenza legata al maltempo in Emilia-Romagna, Intesa Sanpaolo rinnova il proprio supporto al territorio e l’immediata disponibilità di strumenti per le popolazioni colpite.



“Siamo vicini alle comunità dei territori nuovamente colpiti e mettiamo a disposizione il sostegno finanziario necessario ai nostri clienti per coprire esigenze di liquidità e con possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi dei pagamenti delle rate per chi si trova in questa perdurante situazione di difficoltà”, conferma Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. “estendiamo a tutti i territori coinvolti da questa nuova ondata di maltempo la possibilità di accedere ai 500 milioni di euro già stanziati dalla nostra banca a sostegno delle famiglie e delle imprese impattate dagli eventi di inizio maggio. Il plafond è destinato anche ad artigiani e commercianti, aziende del settore agribusiness ed enti del Terzo Settore della regione che hanno subito danni e che possono da oggi e per un anno richiedere sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti POS per transazioni fino a 30 euro sia la gratuità del canone su POS Mobile e Virtuali”.