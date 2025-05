Make Together 2025: un mese per scoprire le professioni del futuro a Ferrara

Da venerdì 16 maggio a domenica 15 giugno 2025 al Laboratorio Aperto, Wunderkammer e Factory Grisù

FERRARA – Quattro weekend per esplorare le professioni di domani con decine di ospiti da tutt’Italia e incontri in tre spazi simbolo della rigenerazione urbana. È questo il programma delle iniziative pubbliche del progetto Make Together, che si svolgerà da venerdì 16 maggio a domenica 15 giugno 2025 negli spazi di Laboratorio Aperto, Wunderkammer e Factory Grisù. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli hub creativi della città nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare la ricerca di lavoro per i giovani. L’iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo per le Politiche giovanili.

Il programma si sviluppa in quattro focus tematici, (innovazione sostenibile, new media, professioni umanistiche, un-design) organizzati e ospitati da Consorzio Wunderkammer, Laboratorio Aperto eFactory Grisù, insieme agli altri due partner di progetto: l’impresa sociale Basso Profilo e la Cooperativa Il Raggio Verde. Un’occasione unica per incontrare esperti, artisti, ricercatori, formatori, e per immaginare insieme nuovi modelli di professioni sostenibili, inclusive, radicate nei territori ma connesse alle sfide globali.

“Attraverso la collaborazione tra hub creativi, enti del terzo settore, professionisti e pubblica amministrazione – rileva l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, Chiara Scaramagli – vogliamo offrire ai giovani ferraresi strumenti concreti per orientarsi, formarsi e immaginare il proprio futuro professionale. In particolare, questo ciclo di eventi esplora le professioni di domani, mettendo al centro la sostenibilità, la tecnologia, le competenze umanistiche e i linguaggi del design. Ringrazio tutti i partner per aver saputo costruire un percorso aperto, accessibile e di qualità, capace di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni con visione e responsabilità”.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma per la maggior parte è necessaria la prenotazione, come specificato nel programma completo:

16-17 maggio | A cura di Laboratorio Aperto Ferrara, presso ex Teatro Verdi

INNOVAZIONE SOSTENIBILE – “L’IA consapevole ed etica”

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi:https://www.getcrowd.eu/mevent/64d99c71

● Venerdì 16 maggio

– 15:00 – 17:00 – Talk: “Nuove e vecchie tecnologie: l’IA nella nostra vita quotidiana”

A cura di: Laboratorio C-Room – Creativite

– 17:00 – 19:00 – Performance: “Still life e IA per la creazione di contenuti sostenibili”

A cura di: Laboratorio C-Room – Creativite

● Sabato 17 maggio 2025

– 10:00 – 13:00 – Workshop (Parte 1): “ECCO a te: immersione nella divulgazione ambientale”

A cura di: Ruggero Civitarese – FabVision

– 15:00 – 18:00 – Workshop (Parte 2): “Comunicare la Sostenibilità con Achab Group”

A cura di: Paolo Silingardi – ACHAB Group

23-24 maggio | Factory Grisù

NEW MEDIA – “Dove l’IA non guarda”

Prenotazione obbligatoria per il workshop e consigliata per gli altri eventi: info@factorygrisu.it

● Venerdì 23 maggio

– 19.15 – Performance: “Metabolo II: Orynthia. La città sommersa”

Dell’artista Valerie Tameu

● Sabato 24 maggio

– 10.15 – Talk: “404/Not Found – Antidoti alla colonizzazione globale della conoscenza”

Con Valerie Tameu, Ginevra Ludovici, Alfredo Alietti

– 15.15 – Workshop: “Bug di sistema – Come usare la tecnologia per dare spazio a ciò che resta fuori dal suo sguardo” A cura di Valerie Tameu

6-7 giugno | A cura di Il Raggio Verde, presso Consorzio Wunderkammer PROFESSIONI UMANISTICHE – “Culture in movimento: nuove professioni umanistiche per costruire comunità”

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi (con priorità agli under 30): serenasterza@coopilraggioverde.it

● Venerdì 6 giugno

– 9.00-13.00 – Talk: “Cultura che cura: welfare culturale e audience development”

A cura di Maura Romano (Melting Pro)

– 14.30-19.00 – Performance e dialogo a bordo del battello fluviale Nena: “Navigare

tra parole e paesaggi: paesologia e narrazione dei Luoghi”

Con Franco Arminio

● Sabato 7 giugno

– 10.00-17.00 – Workshop: “Comunità in azione: facilitare per innovare”

A cura di Davide Boniforti (Rete Metodi, Milano)

13-15 giugno | A cura di Basso Profilo, presso Consorzio Wunderkammer

UN-DESIGN – “Ecologie sonore nella Darsena di Ferrara”

Prenotazione obbligatoria per il workshop e consigliata per gli altri eventi: partecipa.bassoprofilo.org

● Venerdì 13 giugno

– 18.00 – Talk: “Nuove ecologie: dialoghi all’intersezione tra musica, scienza e design”

Con Francisca Rocha Gonçalves, Leandro Pisano, Sara Ortolani / Resina e Leonardo Delmonte

● Sabato 14 giugno

– 17.00-20.00 – Workshop di esplorazione sonora con soundwalk e uso di idrofoni

Con Francisca Rocha Gonçalves e Leandro Pisano

● Domenica 15 giugno

– 11.00 – Attivazione performativa dell’installazione-esito finale della residenza artistica di Francisca Rocha Gonçalves.

https://maketogether.consorziowunderkammer.org/