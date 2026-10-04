Un nuovo spazio di dialogo, co-progettazione e impegno pubblico tra l’Ateneo di Bologna e il territorio

FORLÌ – L’8 ottobre 2026, il Campus di Forlì ospiterà l’evento “L’Università incontra la Società al Campus di Forlì”, un’iniziativa concepita per sviluppare i temi fondamentali di salute e benessere; cittadinanza, inclusione e partecipazione; educazione, formazione e attrazione dei talenti. L’obiettivo principale dell’incontro è la creazione di uno spazio di dialogo e co-progettazione tra l’Università di Bologna e il territorio locale, con particolare attenzione alle realtà che operano all’interno e nei dintorni del campus forlivese, mettendo in rilievo il ruolo cruciale dell’Ateneo nella promozione della partecipazione attiva e nell’impatto sociale della ricerca.

La giornata prenderà il via con una sessione plenaria incentrata sull’università come attore fondamentale di impegno pubblico, nel corso della quale verranno condivise buone pratiche ed esperienze di collaborazione raccontate direttamente dalle rilevanti voci del territorio. A seguire, si terranno diversi tavoli di lavoro tematici progettati per stimolare il confronto interdisciplinare, la nascita di nuove idee di progetto e lo sviluppo di sinergie mirate alla creazione di valore condiviso. Il dibattito prenderà le mosse dalle sfide quotidiane affrontate dagli attori locali nei propri contesti di riferimento, così da favorire l’innesto e l’integrazione delle competenze e dei contributi accademici.

I saluti istituzionali si terranno alle ore 14:30 presso l’Aula 15 del Teaching Hub e vedranno gli interventi del Prof. Emanuele Menegatti (Presidente del Campus di Forlì), della Prof.ssa Maria Letizia Guerra (Delegata all’Impegno Pubblico), di Paola Casara (Assessora per le Politiche per l’educazione e l’istruzione, Forlì città universitaria, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Politiche per lo sviluppo economico del territorio del Comune di Forlì) e del Prof. Christopher Rundle (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione).

Successivamente, si svolgerà un incontro intitolato Prospettive sul territorio e le sue sfide sociali, curato da Maurizia Squarzi (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì). La parola passerà poi a Filippo Sartor (Settore Global and Local Engagement) che approfondirà il tema delle azioni dell’Ateneo intraprese in sinergia con gli attori locali.

La sessione proseguirà con la presentazione dei progetti e delle iniziative di impegno pubblico curata dai referenti dei Dipartimenti: la Prof.ssa Cristiana Cervini (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione), la Prof.ssa Valentina Antoniol (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), la Prof.ssa Martina Benvenuti (Dipartimento di Psicologia), il Prof. Stefano Spillare (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia), la Prof.ssa Elisa Montaguti (Dipartimento di Scienze Aziendali) e la Prof.ssa Raffaella Baccolini (Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa).

Infine, al termine di una pausa dedicata al networking, i lavori riprenderanno con i tavoli tematici di approfondimento allestiti presso le aule del Padiglione Morgagni.

I 3 diversi temi favoriranno confronto e dialogo strutturato tra università e associazioni, terzo settore, enti territoriali e imprese, stimolando la nascita di nuove idee e sinergie da sviluppare nell’ambito di collaborazioni e progettazione congiunte. L’adesione ai tavoli si può esprimere in fase di registrazione all’evento.

Partendo dalle sfide ed esigenze che gli attori esterni quotidianamente affrontano nei contesti locali in cui operano, si cercherà di favorire l’innesto di contributi e competenze da parte i ricercatori e le ricercatrici presenti.

Il sito dell’iniziativa è: https://eventi.unibo.it/public-engagement-campus-forli