Lunedì 20 ottobre si riunisce la commissione “Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione”

BOLOGNA – Lunedì 20 ottobre alle 9, la commissione “Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Commercio, Turismo, Lavoro, Economia di Vicinato” per trattare un ordine del giorno e tre udienze conoscitive.

L’odg è relativo alle risorse su salario accessorio ed è presentato dalla consigliera Zuntini (Fratelli d’Italia) e altri.

Le udienze conoscitive riguardano approfondimenti su aspetti inerenti al recepimento del Decreto PA da parte del Comune di Bologna, in merito al Fondo del salario accessorio e relativo adeguamento retributivo dei dipendenti comunali. La prima è richiesta dal gruppo Fratelli d’Italia, la seconda dal gruppo Partito democratico, la terza è promossa dal presidente della II Commissione Di Benedetto.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna