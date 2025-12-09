“L’ora del racconto”: alla Bassani un viaggio alla scoperta delle creature notturne

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle 17:00 primo di due appuntamenti per bambini dai 5 anni in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni

FERRARA – Sarà dedicato alla scoperta degli animali che popolano il buio l’appuntamento per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni intitolato “Animali della notte”, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara), per il ciclo “L’ora del racconto”.

L’incontro, a cura dell’Associazione Didò, è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando ai numeri 0532 418280 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un viaggio alla scoperta delle creature che popolano il buio darà vita al nuovo appuntamento dell’Ora del Racconto per bambini e famiglie.

L’incontro, pensato per i piccoli partecipanti dai 5 ai 10 anni, accompagnerà i bambini in un percorso narrativo e sensoriale dedicato agli animali notturni: pipistrelli, gufi, volpi e altri abitanti della notte saranno presentati attraverso storie, suoni e suggestioni per capire come vivono, come si muovono e come percepiscono il mondo.

A seguire, i partecipanti saranno coinvolti in una breve attività esperienziale che permetterà di esplorare le caratteristiche dei diversi animali attraverso giochi, osservazioni e momenti creativi ispirati alla vita notturna.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it