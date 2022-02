Le sorelle Robespierre il 24 febbraio al Teatro della Regina di Cattolica

CATTOLICA (RN) – Giovedì 24 febbraio (ore 21.15) al Teatro della Regina di Cattolica va in scena Le sorelle Robespierre con Alessandro Fullin e Simone Faraon, e la regia dello stesso Fullin.

Maximilian-Francois-Marie-Isidore de Robespierre aveva molti nomi, un fratello e anche due sorelle, di cui una sarà scrittrice. Malgrado questa verità storica lo spettacolo scritto da Alessandro Fullin non racconta la loro storia. Il nome Robespierre è usato semplicemente per la sua capacità evocativa, è un cognome che subito spaventa quanto una ghigliottina. Ingrediente fondamentale di questo spettacolo è infatti il Terrore: in una cupa prigione femminile, mentre la Cittadina Champignon legge la lista delle prossime condannate, una madre e due figlie (di cui una di cartapesta) si fanno coraggio, rimpiangono la loro spensierata vita, sperano nell’arrivo della Grazia ma soprattutto si fanno a pezzi con rivelazioni crudeli e sconvolgenti. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo ma le nostre eroine non hanno tempo per preoccuparsi del Terzo Stato in ascesa. Sono i loro amori infelici quelli che, prima della lama del boia, gli hanno già fatto perdere la testa.

I protagonisti

Alessandro Fullin è nato a Trieste nel 1964. Ha lavorato in tv, radio e a teatro. Nel 2005 viene conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a “Zelig Circus”. Nel 2007 la sua commedia “Le serve di Goldoni” viene presentata alla Biennale di Venezia. Ha pubblicato: “Tuscolana” (Mondadori), “Come fidanzarsi un uomo senza essere una donna” (Mondadori), “Ho molto tempo dopo di te” (Kowalski), “Pomodori sull’orlo di una crisi di nervi” (Cairo), “Panico botanico” (Cairo), “Giallo Trieste Rosso Capodi-stria” (Mgs), “Basabanchi” (Mgs) “Basabanchi repete” (Mgs). Dalla trilogia di libri in dialetto triestino (“Sissi a Miramar”, “Ritorno a Miramar”, “Oberdan amore mio”) sono state tratte versioni radiofoniche (Rai, Friuli-Venezia Giulia) e teatrali (Teatro La Contrada). Dal 2013 ha cominciato la collaborazione con la compagnia teatrale “Musa” con la quale ha realizzato gli spettacoli: “Piccole gonne”, “La Divina”, “Suore nella tempesta”. Per il Teatro La Contrada ha curato la regia delle commedie in dialetto triestino “Ritorno a Miramar”, “Basabanchi”, “Basabanchi repete”.

Simone Faraon, classe 1987, è attore, regista e insegnante di recitazione, studia recitazione alla Scuola Teatranzartedrama e ben presto inizia ad approfondire gli studi come performer completo presso il Teatro Nuovo di Torino, iniziando fin da subito a collaborare come attore per la compagnia stabile Torino Spettacoli, lavorando tra gli altri, con Adriana Innocenti e Piero Nuti, E. Fasella, Luciano Caratto e il maestro Filippo Crivelli. Laureato in scienze politiche, oltre a proseguire la carriera attoriale, si occupa di formazione. In particolare, insegna recitazione presso istituti scolastici e presso la bottega d’arte NuoveForme di Torino e come esperto di comunicazione, collabora in vari progetti formativi con L’us Acli di Torino, l’Asl 2 di Torino e varie associazioni del territorio. Accanto alla sua attività attoriale, Faraon ha firmato diverse regie (tra cui, “La Vedova scaltra”, “La Cantatrice Calva”, “Il Calapranzi”, “Fra me&me”), ed è insegnante e socio fondatore della Compagnia NuoveForme con la direzione artistica dell’artista Sergio Cavallaro. Attualmente è impegnato, per il quinto anno consecutivo, con le tournée teatrali di “Piccole Gonne”, “La Divina” e “Suore nella tempesta” dove affianca il comico artista triestino Alessandro Fullin. Di recente interpreta Dorian Gray nell’allestimento con la regia di Pino Strabioli ed è impegnato in un monologo-conferenza sul lato oscuro del web, Tredicesimo Piano.

CREDITI

Con: Alessandro Fullin e Simone Faraon

Testi e Regia: Alessandro Fullin

Costumi: Monica Cafiero

Direzione artistica: Sergio Cavallaro

Produzione: Musa Produzioni Srls

Distribuzione: Terry Chegia

durata:

