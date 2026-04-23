Le commissioni consiliari di venerdì 24 aprile

BOLOGNA – Venerdì 24 aprile sono in programma due commissioni consiliari.

Alle 9, la commissione “Salute, Welfare, Politiche per le Famiglie, la Comunità e delle Fragilità” si riunirà per un’udienza conoscitiva richiesta dalla consigliera Mery De Martino (Partito democratico) relativa al protocollo d’intesa per la gestione dei casi di disturbo da accumulo e approfondimento del fenomeno.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 15, la commissione “Volontariato, Sport e Disabilità” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Salute, Welfare, Politiche per le Famiglie, la Comunità e delle Fragilità” per un’udienza conoscitiva in presenza presso la sede dell’Associazione Cilla (organizzazione di volontariato), finalizzata ad approfondire le attività svolte e il valore sociale del servizio reso, con particolare riferimento alla Casa Cilla San Giuseppe, richiesta dalla Consigliera Samuela Quercioli (Bologna Ci Piace).

Ritrovo in esterna presso la sede dell’associazione Casa Cilla San Giuseppe, via Toscana 174