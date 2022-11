Le commissioni consiliari di mercoledì 30 novembre

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

BOLOGNA – Mercoledì 30 novembre sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione“, per l’iter istruttorio del Bilancio di previsione 2023-2025: trattazione del Documento Unico di Programmazione, relativamente all’ambito di competenza della commissione.

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione“, per l’iter istruttorio del Bilancio di previsione 2023-2025: trattazione del Documento Unico di Programmazione, relativamente all’ambito di competenza della commissione.

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà in seduta congiunta con le commissioni “Affari generali e istituzionali” e “Salute, welfare, politiche per la famiglia, la comunità e delle fragilità“, per un’udienza conoscitiva sulla relazione annuale del Garante per i diritti delle persone private della liberta personale.