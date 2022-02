Le commissioni consiliari di mercoledì 2 febbraio

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

BOLOGNA – Mercoledì 2 febbraio sono in programma tre commissioni consiliari. Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ComuneDiBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà per esaminare un ordine del giorno sulla situazione dell’ufficio postale di via dell’Artigiano, presentato dal gruppo Fratelli d’Italia.

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” si riunirà per esaminare un’udienza conoscitiva in merito alla conferenza sul futuro dell’Europa, promossa dalla consigliera Mery De Martino (Partito Democratico).

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Salute, welfare, politiche per le famiglie, la comunità e delle fragilità”, per esaminare un’udienza conoscitiva, richiesta dalla presidente Porpora Marcasciano, sul tema dell’identità di genere.