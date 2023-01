Le commissioni consiliari di mercoledì 1 febbraio

BOLOGNA – Mercoledì 1 febbraio sono in programma tre commissioni consiliari.

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà per un’udienza conoscitiva sulla ex Breda-Menarini, richiesta dal consigliere Marco Piazza (Articolo1).

La seduta si terrà in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali”, si riunirà per un’udienza conoscitiva, promossa dal presidente Maurizio Gaigher, sul progetto di Salaborsa Liquid Lab e le altre iniziative di welfare culturale dell’Amministrazione.

La seduta si terrà nella biblioteca Salaborsa Lab, in vicolo Bolognetti 2.

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva, promossa dalla presidente Porpora Marcasciano, sulla Carovana di pace per l’Ucraina, organizzata dalle associazioni Orlando e Mit, che ha portato solidarietà, medicinali e coperte alle donne ed alle persone trans.

La seduta si terrà in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna