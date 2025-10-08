Le commissioni consiliari di giovedì 9 ottobre

BOLOGNA – Giovedì 9 ottobre sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Mobilità, infrastrutture, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali” per un’udienza conoscitiva relativa ai condizionatori d’aria nelle scuole dell’infanzia e nei nidi di Bologna.

Alle 11.30, la commissione “Urbanistica, edilizia, ambiente, politiche per l’abitare, benessere animali” si riunirà per un’udienza conoscitiva richiesta dal consigliere Fattori (Partito democratico) sui dati del clima a Bologna.

Alle 14.30, la commissione “Affari generali e istituzionali” si riunirà per trattare la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Aeromobile Friuli.