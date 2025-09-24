Le commissioni consiliari di giovedì 25 settembre

BOLOGNA – Giovedì 25 settembre sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Mobilità, infrastrutture, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione” si riunirà per esaminare una delibera con lo schema di adesione al secondo addendum alla convenzione quadro tra Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap spa, e al disciplinare di delega all’esercizio delle funzioni espropriative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza conseguenti l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire da maggio 2023.

Alle 11.30, la commissione “Urbanistica, edilizia, ambiente, politiche per l’abitare, benessere animali” si riunirà per esaminare una delibera con l’atto ricognitivo della disciplina sul mutamento di destinazione d’uso, contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto legge 69/2024 (cosiddetto “salva casa”).

Alle 14.30, la commissione “Affari generali e istituzionali” si riunirà per un’udienza conoscitiva sulla sicurezza in zona Laura Bassi – giardino Montessori, richiesta dalla consigliera Paola Francesca Scarano (Fratelli d’Italia).

