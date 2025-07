Le commissioni consiliari di giovedì 10 luglio

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

BOLOGNA – Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Mobilità, infrastrutture, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione” si riunirà per trattare la proposta di approvazione del quarto adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2025, con adeguamento del DUP 2025-2027.

Alle 11.30, la commissione “Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Politiche per l’Abitare, Benessere Animali” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Commercio, Turismo, Lavoro, Economia di Vicinato” per un’udienza conoscitiva richiesta dalla consigliera De Martino (Partito democratico) sui progetti di riuso e riduzione della plastica usa e getta, e per trattare un ordine del giorno per promuovere progetti e azioni di sensibilizzazione sul tema rifiuti e la riduzione della plastica monouso, presentato dalla consigliera De Giacomi (Partito democratico) e altri.

Alle 14.30, la commissione “Affari generali e istituzionali” si riunirà per un ordine del giorno per modificare la partecipazione al Consiglio comunale, presentato dalla consigliera Scarano (Fratelli d’Italia) e altri.

Alle 16.30, la commissione “Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Politiche per l’Abitare, Benessere Animali” si riunirà per trattare la proposta di delibera per l’approvazione del progetto di realizzazione del percorso del secondo lotto prioritario della Ciclovia del Sole, completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città metropolitana di Bologna.