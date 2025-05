Lavori sottopasso via Cervese, le vie Chiaviche e Sant’Agà a senso unico per l’intera durata del cantiere | Una nuova ordinanza è stata emessa a seguito dei disagi riscontrati nella giornata di ieri, lunedì 26 maggio

CESENA – Considerata la situazione di congestione del traffico venutasi a creare nella mattina di ieri, lunedì 26 maggio, in occasione dell’avvio degli interventi di sostituzione dei sottoservizi in via Cervese nel tratto del sottopasso dell’autostrada A14, l’ufficio Mobilità del Comune di Cesena ha emesso una nuova ordinanza riguardante le temporanee modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino alla conclusione dell’intervento programmato. Nel dettaglio, sono interessate via Chiaviche, nel tratto che si estende dalla rotonda Emilio Segre a via Targhini, via Sant’Agà, da via Targhini alla rotonda Giulio Natta, e via Pisignano, all’intersezione con le vie Calcinaro e Violone di Gattolino.

A partire dalle ore 17:30 di oggi, mercoledì 27 maggio, fino alle ore 18:00 di venerdì 30 maggio, e, in caso di ritardi nei lavori, anche dalle ore 07:00 di martedì 3 giugno alle ore 18:00 di venerdì 6 giugno, la circolazione nei tratti interessati sarà temporaneamente regolata secondo la segnaletica stradale collocata sul posto.

In particolare, verrà istituito un senso unico di marcia in via Chiaviche, nel tratto compreso tra la rotonda Emilio Segrè e via Targhini, e in via Sant’Agà, da via Targhini alla rotonda Giulio Natta.

Sarà in vigore il divieto di accesso (senso vietato) nei seguenti punti: in via Chiaviche, all’intersezione con via Targhini; alla rotonda Giulio Natta, in corrispondenza dell’intersezione con via Sant’Agà; in via Chiaviche, all’intersezione con via Calabria (lato ovest); in via Sant’Agà, all’intersezione con via Calabria (lato est).

Obblighi di direzione all’intersezione tra via Calabria e via Chiaviche: i veicoli provenienti da sud dovranno proseguire diritti o svoltare a destra; i veicoli provenienti da nord dovranno proseguire diritti o svoltare a sinistra. All’intersezione tra via Calabria e via Sant’Agà i veicoli provenienti da nord dovranno proseguire diritti o svoltare a sinistra; i veicoli provenienti da sud dovranno proseguire diritti o svoltare a destra. Infine, sarà obbligatorio proseguire solo dritto in via Targhini, all’intersezione con via Chiaviche, e in via Moneta, all’intersezione con via Sant’Agà.

Sarà vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nelle seguenti vie: Pisignano, all’intersezione con via Calcinaro e all’intersezione con via Violone di Gattolino. Gli stessi mezzi dovranno procedere diritto in via Calcinaro, all’intersezione con via Pisignano, su entrambi i lati.