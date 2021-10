Lavori pubblici a Ferrara dal 18 ottobre 2021

In corso interventi su ponti, semafori, illuminazione

FERRARA – Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 18 ottobre 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

MANUTENZIONE PONTI

– Manutenzione in corso al ponte di via Otello Putinati sul Po morto di Primaro

Sono in corso i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione ordinaria alle strutture in calcestruzzo armato che costituisco l’impalcato del ponte di via Otello Putinati sul Po morto di Primaro. Non sono previste modifiche alla viabilità.

– Manutenzione in corso per il ponte di via Bonzagni

Sono in corso i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione conservativa del ponte di via Bonzagni, a Ferrara, che prevedono un risanamento globale delle strutture in calcestruzzo di 9 pile e relativi appoggi.

– In corso lavori di sostituzione del ponte di via Cascina, con chiusura al transito

Sono iniziati il 21 giugno 2021 gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di via Cascina sul canale Cembalina, in località Spinazzino. AGGIORNAMENTO dell’8 ottobre 2021: E’ già stata completata la realizzazione delle fondazioni profonde che sorreggeranno la nuova spalla sul lato di via Cembalina. Ora si dovrà attendere la maturazione del calcestruzzo, quindi l’esecuzione delle prove di portanza, prima di riprendere la costruzione della nuova spalla a sostegno dell’impalcato.

VIABILITA’: Per l’intera durata dei lavori la via Cascina resterà totalmente chiusa al transito. Previsto il divieto di transito anche in via della Cembalina nel tratto compreso tra via della Stanga e via Imperiale “eccetto gli autorizzati”, ovvero saranno ammessi al transito nel tratto non interessato dai lavori i veicoli con possibilità di ricovero oltre i mezzi di pronto soccorso o emergenza. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

>> Percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da via del Forno – via Cembalina, per accedere alla via Cascina, dovranno percorrere la via Cembalina e la via Spinazzino; per i veicoli provenienti dalla via Imperiale, per accedere a via Cascina, dovranno utilizzare come percorso alternativo un tratto di via Cembalina – via del Taglione – via della Stanga – via Cembalina, via Spinazzino.

Per quanto concerne il Trasporto Pubblico, Tper ha provveduto ad esporre le comunicazioni con avvisi al pubblico nella tratta tra S. Bartolomeo in Bosco e Spinazzino, che rimarrà esclusa dal servizio di trasporto.

I lavori avranno la durata presunta di sei mesi. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso in prossimità dei tratti interessati.

BENI MONUMENTALI

Per i cantieri di restauro e riqualificazione in corso su Beni monumentali comunali v. CronacaComune dell’8 ottobre 2021 (SCHEDE a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara).

EDILIZIA

– In corso la realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici comunali

Proseguono gli interventi di realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara, affidati alla ditta ‘Chiarati Sistemi srl’ di Ferrara. I lavori proseguiranno per tutto il 2021. Importo totale dell’appalto 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Risanamento conservativo e messa a norma del Complesso Boldini

Proseguono i lavori per il risanamento conservativo e la messa a norma del complesso Boldini che hanno preso il via a maggio 2021, a cura del Comune di Ferrara. A oggi sono state eseguite tutte le demolizioni e le rimozioni previste dal progetto, sono stati rimossi tutti gli impianti, compresi quelli termomeccanici, e sono state eseguite indagini specialistiche sulle condizioni dei solai. Al momento sono in corso le opere di consolidamento delle capriate della sala Boldini.

– In corso l’opera di riqualificazione della Cittadella dello Sport

Sono in corso da giugno 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione e il miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport tra via Porta Catena e via Canapa. I primi interventi, attualmente in corso, riguardano il pattinodromo, il campo scuola e il velodromo e centro tennistico.

– Lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara

Sono partiti il 22 marzo 2021 i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana (di Parma) e la durata prevista dei lavori è di 150 giorni.

DECORO URBANO E SICUREZZA STRADALE



Iniziati in città i lavori di pulizia di una serie di rotatorie e isole spartitraffico

Hanno preso il via l’1 settembre 2021, i lavori per la pulizia delle parti in cemento e dei cordoli di delimitazione di una serie di rotatorie e isole spartitraffico nel territorio comunale. Le opere rientrano fra gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale per il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza stradale.

Gli interventi, che saranno eseguiti con idropulitrice e spazzole metalliche riguarderanno in particolare:

>> le rotatorie di:

– via Diamantina – via Roffi – via Rotterdam

– via Cento – via Modena – via Bondeno

– via Bologna – via Beethoven (solo isole di traffico)

– via Wagner – via Fabbri

– via Ravenna – via Wagner

– via Caldirolo – via Pomposa

– via Pontegradella – via Caretti

– via Caldirolo – via Turchi

– corso Piave – via Piangipane – corso Isonzo

– via Bologna – via Kennedy (solo isole triangolari)

– via Misericordia – via Venturi

– via Rottole – via Masi – via Frasbalda

>> le isole spartitraffico in:

– via X Martiri – via Modena

– via Mestre – via Padova

– via Mestre – via Venezia

– via Padova – viale Plebiscito – via Marconi

– via Bongiovanni – via Padova – viale Po

– via Marconi – via Modena

– via Wagner – Uscita Aeronautica

– via Bologna – via Kennedy

– via Volano in prossimità dell’intersezione con via Bologna

– via San Giacomo – corso Piave

La ditta che eseguirà gli interventi è la Segnalstrade Veneta Scrl. Nel periodo di esecuzione dei lavori non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E SMART CITY

– In corso l’ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 15 ottobre 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 7.639 apparecchi illuminanti e 1.820 sostegni.

Nella SETTIMANA DEL 18 OTTOBRE i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Vene di Bellocchio e limitrofe – Loc. Villa Fulvia, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto;

2) Via Compagnoni, Via Cattaneo, Via Trotti Mosti, Via Canonici e Via Putinati con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

3) Via Vene di Bellocchio, Via Valle Mantello, Via Valle Gallare e limitrofe – Loc. Villa Fulvia con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

4) Viale Vittorio Veneto, Via Cattaneo, Via Compagnoni, Via San Giacomo e Viale Orlando Furioso con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– In corso anche l’ammodernamento degli impianti semaforici

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Nella SETTIMANA DEL 18 OTTOBRE i lavori proseguiranno nelle seguenti aree, con attività di verifica cavidotti, infilaggio cavi elettrici e di segnale, collegamento ed installazione nuove apparecchiature:

1) Impianto 6S – intersezione CORSO GIOVECCA – VIA MONTEBELLO – VIA TERRANUOVA (verifiche cavidotti);

2) Impianto 11S – intersezione CORSO PORTA PO – CORSO BIAGIO ROSSETTI – VIA ARIOSTO (verifiche cavidotti);

3) Impianto 12S – intersezione CORSO PORTA PO – VIA CITTADELLA – VIA BAGARO (verifiche cavidotti, infilaggio cavi e installazione nuove apparecchiature);

4) Impianto 26S – intersezione CORSO PORTA PO – VIALE PO – VIA PORTA CATENA (verifiche cavidotti).

Le opere comporteranno lo spegnimento temporaneo dell’impianto interessato dall’intervento per circa 3/4 ore, durante l’attività di sostituzione del regolatore elettronico, per il restante lasso di tempo l’impianto funzionerà in maniera ordinaria.

Durante lo spegnimento verranno adottate tutte le misure previste dal Codice della Strada per dette situazioni, oltre ad eventuale ausilio della Polizia Municipale ove ritenuto necessario.

Si precisa inoltre che in occasione dei lavori, su alcuni impianti, potrebbero venire modificate le fasi semaforiche e la modalità di chiamata del verde per pedoni e ciclisti, al fine di implementare la sicurezza generale di funzionamento.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– In corso la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara – AGGIORNAMENTO del 15 ottobre 2021

Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara. Gli interventi prevedono la posa di una nuova rete in fibra ottica, della lunghezza complessiva pari a 13 km, a cui saranno interconnessi n.12 Access Point Wi Fi, n.4 Totem informativi, n.25 nuove telecamere di videosorveglianza, n.5 edifici Comunali e n.40 nodi di rete, predisposti per future possibili espansioni ed implementazioni. Ove necessario saranno previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale.

Nella SETTIMANA DEL 18 OTTOBRE 2021 le opere interesseranno la zona di viale Cavour e viale della Costituzione, con la posa di nuove linee in fibra ottica.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.