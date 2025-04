Lavori in corso sulla Statale 16: oggi l’innalzamento dei chiusini

Per due notti resterà chiuso al traffico il tratto compreso tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti

RICCIONE (RN) – L’amministrazione comunale di Riccione informa che nella giornata di oggi, lunedì 7 aprile, sono ufficialmente iniziati i lavori previsti lungo il tratto della Strada Statale 16 compreso tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti.

Le operazioni odierne riguardano l’innalzamento dei chiusini, che proseguiranno per tutta la giornata. Per consentire lo svolgimento in sicurezza di questa fase, il traffico sulla Statale 16 è regolato a senso unico alternato, attivo dalle 6.00 alle 20.00, tramite impianti semaforici temporanei. Inoltre, risultano chiusi al traffico viale Abruzzi (fino a viale Campania) e viale Cassino (fino a Corso Fratelli Cervi).

Al termine delle operazioni preliminari, i lavori proseguiranno come da programma con la posa del nuovo tappeto stradale in asfalto fonoassorbente, prevista nei seguenti orari: