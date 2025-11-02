Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 3 novembre

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 3 novembre

I principali lavori sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://informazioni.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali

Cantieri tram in attivazione

Via Ugo Bassi, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Da lunedì 3 novembre istituzione del senso unico di circolazione tra l’intersezione Piazza Malpighi / via Marconi fino all’intersezione via Cesare Battisti / via Nazario Sauro. Istituzione del senso unico di circolazione anche in via Nazario Sauro nel tratto da via Ugo Bassi a via Monte Grappa in direzione di quest’ultima

Lavori in attivazione

Via Rimesse, dal 5 novembre 2025 al 31 maggio 2026 ospita un’area di cantiere che comprende tutta l’area di parcheggio esterna alla strada (a fronte dei civici 13 e 15) comprensiva del marciapiede, per lavori di esecuzione di opere di urbanizzazione (ex Tre Stelle). Divieto di sosta, chiusura del marciapiede e interruzione della pista ciclabile nell’area interessata

via Ugo Bassi sarà chiusa tra via Testoni e via Cesare Battisti nelle giornate di sabato 8, sabato 15 e sabato 22 novembre tra le ore 8 e le 17 per operazioni di sollevamento materiale edile presso il civico 10

via della Beverara sarà chiusa presso il civico 37 il giorno 5 novembre per operazioni di rimozione di una gru edile. Il divieto di transito nel tratto tra il civico 21 e il civico 48 (corsia direzione via Gagarin) sarà presente solo nelle fasi di lavoro, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati in senso unico alternato regolato a vista e da movieri dell’impresa

via Toscana 19 – interno Villa Mazzacorati lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori inizieranno mercoledì 5 e termineranno venerdì 7 novembre. Restringimenti di carreggiata

via Calzolari rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede all’altezza del civico 15. I lavori inizieranno giovedì 6 e termineranno venerdì 7 novembre. Restringimenti di carreggiata

Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna

Sull’A13 Bologna-Padova

resterà chiuso il tratto tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova, dalle 21 del 06/11 alle 5 del 07/11 per lavori di manutenzione. La stazione di Bologna Arcoveggio resterà chiusa in entrata verso tutte le destinazioni, mentre resteranno chiusi lo svincolo che dall’A14 Sud conduce all’A13 Nord e gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna conducono al Raccordo Tangenziale-A13.

Sull’A14 Bologna-Taranto

resteranno chiusi il tratto tra Borgo Panigale e l’A1 verso Milano e la stazione di Borgo Panigale in entrata verso tutte le destinazioni, dalle 21 del 05/11 alle 5 del 06/11 per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi gli svincoli che dalla Strada Statale 9 conducono all’entrata di Borgo Panigale e si dovrà uscire sul Ramo Verde Nord

resterà chiuso il tratto tra il bivio con l’A1 e Borgo Panigale verso Ancona, dalle 22 del 07/11 alle 6 del 08/11, per lavori di ammodernamento al Ponte Lavino

Sulla Tangenziale di Bologna

resterà chiuso lo Svincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita da Casalecchio, in modalità continuativa per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde)

resterà chiuso lo Svincolo 5 in entrata verso Casalecchio, dalle 22 del 07/11 alle 5 del 08/11, per lavori di manutenzione

sul ramo Verde sud, resterà chiuso lo svincolo dalla Strada Statale 9 per chi proviene da Modena ed è diretto sul Ramo Verde Sud verso la Tangenziale di Bologna, per tre notti di seguito (21-5) a partire dal 27/10, per lavori di manutenzione

Lavori in corso

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/garisenda-i-monitoraggi-proseguiranno-la-prossima-settimana-ecco-le-modifiche-al-trasporto-pubblico.

Via Lame, tratto da via Marconi a via Riva Reno, senso unico in direzione di via Riva Reno per intervento di riqualificazione dei sottoservizi Hera di acqua e gas, lavori propedeutici alla realizzazione della linea tranviaria

Via Paradiso chiusa all’intersezione con Via San Felice per lavori di posa cavi linee elettriche per risoluzione interferenze con le lavorazioni relative alla realizzazione della linea tranviaria. Entrata e uscita lato via del Pratello, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto 9 novembre

Via Belmeloro, modifiche della viabilità per lavori di estensione della rete del teleriscaldamento con restringimenti carreggiata tra via S.Apollonia a via Selmi e di un tratto di via Selmi all’intersezione con via Belmeloro. Termine fase prevista il 19 dicembre

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno 2026.

Via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura all’attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti su via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Emilia Ponente ponte stradale sul fiume Reno denominato “Pontelungo” senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per i lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade limitrofe: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/pontelungo-cantiere-si-trasferisce-a-valle.

Via Scandellara, nel tratto tra via del Carpentiere fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, divieti di sosta con rimozione e senso unico alternato con semaforo all’incrocio con via Cellini, per il cantiere del 2 lotto del progetto di interramento della linea ferroviaria. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Stazione Roveri, dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 dicembre 2026. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Benvenuto Cellini chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga. Entrata e uscita veicoli autorizzati dal lato di via Levanti. Termine previsto 15 febbraio 2026. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Rimesse modifiche della viabilità per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (PIMBO) con chiusura della strada da via Grassetti a via Massarenti. Entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato della Rotonda Marcheselli. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia. Termine previsto: 1 maggio 2026.

Via Cesare Masina strada chiusa all’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 4 aprile 2027.

Via Carlo Togliani chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 14 luglio 2026.

Via Elio Bragaglia chiusa da via Lorenzo da Bagnomarino per 70 metri per lavori di rifacimento della fognatura. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Domenico Biancolelli, istituzione divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, nel tratto da via del Carroccio a Via Normandia per nuova fase dei lavori Hera per la posa di nuova condotta idrica DN500, intervento propedeutico alla realizzazione della linea rossa del Tram. Alcune fasi dell’intervento richiederanno la chiusura dell’incrocio via Biancolelli – Carroccio per una durata di una o due giornate. Termine previsto: 18 novembre

Piazza XX Settembre, restringimenti di carreggiata per sigillature della pavimentazione litica. Termine previsto: 7 novembre

Via Don Giuseppe Bedetti, rifacimento della pavimentazione in cubetti. I lavori termineranno martedì 4 novembre. Restringimenti di carreggiata

Via Rialto, rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi su ambo i lati. I lavori termineranno venerdì 7 novembre. Restringimenti di carreggiata

Lavori tram in corso

Via Indipendenza, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Chiusura della strada da via Volturno a via Augusto Righi e chiusura dell’incrocio con via Falegnami. Proroga della chiusura all’incrocio con via Irnerio nel tratto in direzione verso i viali. Restringimenti della carreggiata e provvedimenti di modifica della viabilità sulle strade laterali. Restringimento della carreggiata per ampliamento dell’area di cantiere all’incrocio via Indipendenza / via Righi con istituzione del divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 10 metri in via Augusto Righi.

Via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa.

Via San Felice restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico di circolazione da Piazza di Porta San Felice verso via Riva Reno/via della Grada. Divieto di transito veicolare tra via Dell’Abbadia e via Marconi

Via dei Mille, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia.

via Giacomo Matteotti modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Restringimenti della carreggiata dall’intersezione con i Viali Masini e Pietramellara a Piazza Dell’Unità con diversa disposizione delle corsie e mantenimento dei due sensi di marcia. Restringimento della carreggiata su via Ferrarese tra via Donato Creti e via Serlio/ Matteotti, con mantenimento di una corsia; Piazza dell’Unità restringimenti carreggiata tra Tibaldi e Matteotti con mantenimento di due corsie, Chiusura della carreggiata est direzione periferia all’incrocio con via Mazza. Restringimenti della carreggiata in via Alessandro Algardi tra Ferrarese e Matteotti con mantenimento di una corsia

Via Saffi, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa. Restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra via Del Timavo e Piazza Di Porta San Felice (fase finale); restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione con deviazione del transito veicolare sulla sede tranviaria, solo negli orari di lavoro, per esecuzione asfalti finali nel tratto da via Del Timavo a Via Dello Scalo; chiusura corsia direzione periferia da intersezione con piazza di porta San Felice a intersezione con via dello Scalo.

Via Emilia Ponente, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa. Restringimenti della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra via A. Piò e via Del Timavo. Senso unico di circolazione direzione periferia fra l’incrocio con via Della Pietra e l’incrocio con via Panigale/Caduti di Amola/E. Lepido. Senso unico di circolazione direzione centro tra l’incrocio con via Del Triumvirato e via Del Milliario

Via Marco Emilio Lepido modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del Tram con senso unico di circolazione, in direzione periferia, dall’incrocio con via Panigale/Caduti di Amola/E. Ponente all’incrocio con via P. Jahier. Restringimenti della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra via P. Jahier e via Persicetana

Nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della linea rossa.

Via della Liberazione, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso l’incrocio via Franceschini – via Ferrarese e chiusura strada tra via Mascherino e via Bigari, con sospensione della corsia riservata tra via Mascherino e via Franceschini per alcune giornate (in orario notturno dalle 22 alle 5). Chiusura di via Vittorio Bigari all’incrocio con via della Liberazione

Via di Corticella, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione in direzione centro da via della Croce Coperta fino a via Giuriolo; restringimenti della carreggiata da via Stendhal a via Lipparini, da via Saliceto all’Ippodromo, da via Sario Bassanelli a via Passarotti; senso unico in direzione Centro da via Passarotti a Piazza dell’Unità; senso unico in direzione periferia da via Fratelli Pinardi a via Lipparini. Chiusura della corsia direzione periferia tra via Lipparini e via Bentini con deviazione del transito di via Corticella verso la periferia su via Lipparini. via Alfonso Torreggiani, chiusa presso l’intersezione con via Di Corticella con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati lato via Di Saliceto. Chiusura della Rotonda Consiglio d’Europa comprese le rampe di accesso/uscita tangenziale 6 sud direzione San Lazzaro. Senso unico in Via Antonio Giuriolo da via Corticella in direzione di via dell’ Arcoveggio e doppio senso di circolazione su Via Luciano Proni da intersezione con ingresso/uscita lato via Corticella a intersezione con via Giuriolo

Via di Corticella modifiche di viabilità per la realizzazione della Linea verde con chiusura strada all’altezza del sottopasso ferroviario posto fra via Primaticcio e via Francesca Edera de Giovanni ed istituzione del senso unico da via De Giovanni a via Saliceto in direzione di quest’ultima

Via G. G. Byron modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, tra intersezione con via W. Shakespeare e via Sant’Anna con istituzione del senso unico di circolazione in direzione di via Sant’Anna e su Via Sant’Anna con istituzione del senso unico di circolazione da via Byron a via Bentini

Via Genuzio Bentini, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione tra l’incrocio con via Lipparini e via Colombarola /Passaggio Marescalchi, in direzione di via Colombarola. Chiusura della carreggiata ovest a senso unico di collegamento tra via Shakespeare e ramo principale via Bentini.

Via Stendhal, dal civico 8 al civico 21, modifiche della viabilità per i lavori relativi alla Linea Verde con restringimento della carreggiata stradale.

Via Ferrarese, modifiche della viabilità con restringimenti della carreggiata da via Franceschini a via Donato Creti e nel tratto da via Donati Creti a via Matteotti. In piazza dell’Unità è chiusa la carreggiata ovest direzione centro, con un restringimento della carreggiata sud con mantenimento di due corsie e sospensione della corsia degli autobus. In via Mazza restringimento della carreggiata da via Saliceto a Piazza dell’Unità. In via Raimondi senso unico di circolazione da via Ferrarese a via Creti.

Viale della Repubblica e via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.

Viale Aldo Moro, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata stradale nel tratto tra viale della Repubblica e via Serena con il mantenimento di una corsia sul lato sud in direzione verso periferia e due corsie sul lato nord in direzione verso via Stalingrado. Dal 5 novembre chiusura del varco posto a fronte dell’intersezione con viale della Repubblica

Viale della Fiera e viale Europa, presenti dei restringimenti della carreggiata e modifiche di viabilità per i lavori relativi alla realizzazione della linea rossa del tram. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera

Via San Donato modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico con direzione da via Andreini a viale della Repubblica con soppressione della corsia riservata in direzione verso periferia e conseguenti provvedimenti sulle strade adiacenti. Riapertura della Rotonda Biavati e ripristino della circolazione della zona di via Petrolini e via Garavaglia. Rinnovo dei provvedimenti di istituzione corsia riservata in via Argia Magazzari (da Galli verso Andreini) con mantenimento della corsia di marcia normale nella direzione opposta, del senso unico di circolazione in via Augusto Galli (da Andreini a Gherardi) e di chiusura di via Gherardo Gherardi all’incrocio con via San Donato

Via San Donato, da via Andreini alla rampa tangenziale uscita 9, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata. Senso unico di circolazione nel tratto da via Zagabria a via Andreini in direzione di quest’ultima. Chiusura carreggiata nord dalla rampa della tangenziale a via Zagabria con istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta

Qui maggiori dettagli sui cantieri tram: https://www.trambologna.it/cantieri/