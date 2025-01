Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 27 gennaio

via Orefici dal giorno 30 gennaio, all’incrocio con via Artieri, chiusura al transito veicolare con mantenimento del transito pedonale sui marciapiedi, bici a mano, per sistemazioni localizzate della pavimentazione lapidea. I lavori si chiuderanno in settimana, pur rimanendo in essere le transennature fino a lunedì 10 febbraio per permettere la maturazione dei leganti

via Caprarie dal giorno 27 gennaio, tra via Castiglione al civico 4/B, avrà restringimenti di carreggiata per sistemazioni localizzate della pavimentazione lapidea. I lavori si chiuderanno in settimana, pur rimanendo in essere le transennature fino a lunedì 10 febbraio per permettere la maturazione dei leganti

via Toscana (strada interna di accesso a Villa Mazzacorati) dal giorno 27 gennaio, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione della strada interna a tratti. Termine previsto: 29 gennaio

via Antonio di Vincenzo, tra i giorni 27 gennaio e 22 febbraio, strada chiusa a tratti per potatura delle alberature comunale

via Alfredo Panzini, dal giorno 27 gennaio, da via D’Annunzio verso via Trauzzi, è prevista l’istituzione del senso unico di circolazione con restringimento della carreggiata da 30 metri prima a 30 metri dopo via Svevo e chiusura della stessa via Italo Svevo all’incrocio con via Panzini, per lavori di posa della rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 14 febbraio

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 27 gennaio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Sull’A1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Bologna Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze dalla mezzanotte alle 6 del 3 febbraio per lavori di segnaletica orizzontale. Chiusa di conseguenza anche l’entrata di Bologna Casalecchio verso tutte le destinazioni e Sasso Marconi Nord in uscita dalla A1

Sul Ramo di Casalecchio, chiusa Bologna Casalecchio in uscita per chi proviene dalla A1 dalle 22 del 29 gennaio alle 6 del 30 gennaio per ripristino incidente.

Sull’A14 Bologna-Taranto



chiuso il tratto tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la A1/A13 per due notti consecutive (22-6) a partire dal 28 gennaio per lavori di pavimentazione

per due notti consecutive (22-6) a partire dal 28 gennaio per lavori di pavimentazione tratto chiuso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 in direzione Milano dalle 22 del 30 alle 6 del 31 gennaio per lavori di pavimentazione. Chiusa di conseguenza anche l’entrata di Borgo Panigale per tutte le destinazioni

Sulla Tangenziale di Bologna

resterà chiuso lo svincolo 3 in uscita da Casalecchio in modalità continuativa fino al 28/02/2025 per lavori al sottovia di svincolo di Borgo Panigale

in modalità continuativa fino al 28/02/2025 per lavori al sottovia di svincolo di Borgo Panigale lo Svincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi arriva da Casalecchio, resterà chiuso in modalità permanente per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde)

Lavori in corso



piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/garisenda-monitoraggi-modifiche-viabilita

via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno 2026.

via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura ad attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti sulla stessa via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno

via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/pontelungo-cantiere-si-trasferisce-a-valle.

via Libia e via Scipione del Ferro, chiuse in corrispondenza della linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore per il 2 lotto dei lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (P.I.M.BO). Percorso pedonale di collegamento dal Giardino Ponte Fossa Cavallina a Via Scipione dal Ferro in attraversamento al cantiere Termine previsto: 13 aprile Maggiori dettagli: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia

via Scandellara, nel tratto tra via Cellini fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, avrà divieto di sosta nel lato lungo la ferrovia, per il posizionamento di un cantiere del secondo lotto di interramento della Bologna- Portomaggiore, che riguarda la tratta San Vitale-Rimesse e via Larga.

via Stazione Roveri dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio

via Cesare Masina strada chiusa presso l’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 22 febbraio

via Biancolelli, nel tratto da via Normandia a via Bufalini, ha dei restringimenti della carreggiata con mantenimento di una corsia e senso unico alternato (in orario di lavoro) in prossimità dei cantieri per interventi puntuali di collegamento delle nuove condutture acqua e gas Termine previsto: 31 gennaio

via Carlo Togliani strada chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 13 luglio

via di Ravone lavori di sistemazione della sede stradale a seguito di movimenti franosi. L’intervento sarà eseguito per tratti con restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. In alcune fasi delle lavorazioni è previsto il divieto di transito veicolare (eccetto autorizzati) nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 13.30-17. Termine previsto: 31 maggio

via Elio Bragaglia chiusa da via Lorenzo da Bagnomarino per una lunghezza di 70 metri per lavori di rifacimento della fognatura. Termine previsto: 18 aprile

via Tazio Nuvolari chiusa da circa 200 metri a sud della rotonda Canè fino alla rotonda stessa, per lavori di posa della rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 31 gennaio

viale Pertini ponte pedonale di collegamento Nenni-Saragat, è chiuso con divieto di transito per la manutenzione della pavimentazione con area di cantiere estesa realizzata in banchina su via Saragat. Termine previsto: 2 maggio

via Bovi Campeggi ha dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede dal civico 31/b di via Zanardi al civico 7/d di Bovi Campeggi. Termine previsto: 27 gennaio

via Francesco Mercadante ha dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 31 gennaio

Lavori tram in corso

via Indipendenza-piazza XX Settembre, da via Irnerio verso viale Masini, senso unico di circolazione e restringimenti della carreggiata sul lato ovest, e chiusura del percorso ciclabile in piazza XX Settembre all’incrocio con viale Pietramellara. Senso unico in via Indipendenza da via Augusto Righi verso via Rizzoli, restringimenti della carreggiata sul lato est e conseguente senso unico su via Rizzoli da via Indipendenza a Piazza della Mercanzia. Fino al 28 febbraio, chiusure del tratto di via Indipendenza tra via Irnerio e piazza Venti Settembre e di piazza Venti Settembre tra Indipendenza e viale Masini, solo in orario notturno (dalle 22 alle 5) per operazioni di scarico materiale. Dal 27 al 29 gennaio prevista la chiusura in orario serale /notturno (20.30 – 5.30) di via Indipendenza 71/N – 71/Z con entrata e uscita dal lato di via Irnerio e dal lato di viale Masini, per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/



via Ugo Bassi modifiche della viabilità di realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via Saffi dal 20 gennaio al 28 febbraio chiusa l’area di incrocio con le vie Malvasia e Vittorio Veneto (area centrale della carreggiata) con conseguente impedimento del collegamento veicolare di via Vittorio Veneto con via Malvasia, restringimenti della carreggiata nel tratto compreso tra l’incrocio indicato e Piazza di Porta San Felice per i lavori di realizzazione della linea linea rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/



via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo e Via Emilia Ponente da via Timavo a via Marzabotto, restringimenti della carreggiata e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via Emilia Ponente, da via del Miliario al civico 129/4, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, istituzione del senso unico alternato (solo in orario di lavoro) in caso di rilevata necessità, per i lavori relativi alla realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via Marco Emilio Lepido senso unico da incrocio via Cavalieri Ducati/ Salute verso via P. Jaiher, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia direzione periferia per i lavori di realizzazione della linea rossa del tram Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) ha dei restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due in direzione centro, per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via della Liberazione, senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso incrocio via Franceschini – via Ferrarese. Presenti restringimenti della carreggiata stradale su via Franceschini incrocio Ferrarese e su via Bigari incrocio Liberazione (eseguiti per fasi distinte) per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via di Corticella, restringimenti della carreggiata nel tratto da incrocio via Saliceto/Giuriolo a incrocio via Marziale/Croce Coperta. Senso unico di circolazione da rotonda nord uscita 6 tangenziale direzione Casalecchio a via Giuriolo in direzione del centro. Prevista inoltre la chiusura della Rotonda Consiglio d’Europa comprese le rampe di accesso/uscita tangenziale 6 sud direzione San Lazzaro. Senso unico in Via Antonio Giuriolo da via Corticella in direzione di via dell’Arcoveggio. Dal 20 gennaio al 2 febbraio istituzione del doppio senso di circolazione su Via Luciano Proni da incrocio con ingresso/uscita lato via Di Corticella a incrocio con via Giuriolo per i lavori di realizzazione della Linea Verde del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

viale della Repubblica e Via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

viale Aldo Moro chiusura della carreggiata nord da via Stalingrado e viale della Repubblica a via Serena con restringimenti sulla carreggiata opposta. È presente un restringimento carreggiata sulla porzione centrale della carreggiata stessa tra Rotonda Pancaldi e via Serena. Chiusura parziale della Rotonda Leone Pancaldi con obbligo di percorrere la corsia di viale Aldo Moro verso via Serena e possibilità di inversione di marcia dentro Piazza Imbeni per tornare verso via Garavaglia, per i lavori di realizzazione della linea rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

viale della Fiera e viale Europa presenti dei restringimenti della carreggiata e modifiche di viabilità per i lavori relativi alla realizzazione della linea rossa del tram. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/

via San Donato senso unico dalla Rotonda Biavati a viale della Repubblica con sospensione della corsia preferenziale direzione periferia da viale della Repubblica verso la Rotonda Biavati. Istituzione di un senso unico anche da via Andreini verso la rotonda Biavati e conseguenti modifiche di viabilità nelle strade adiacenti per i lavori relativi alla realizzazione della linea Rossa del tram. Per maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri/