Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 19 agosto

Cambia lato la preferenziale su viale Ercolani, da lunedì i lavori di ridisegno della segnaletica

BOLOGNA – Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 19 agosto.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali

Lavori in attivazione



Viale Ercolani, da lunedì 19 agosto i lavori per spostare sul lato destro la corsia preferenziale del viale esterno, a servizio delle linee di bus che svoltano su Massarenti o proseguono dritti verso Porta San Donato.

La preferenziale, ora sul lato sinistro, è inutilizzata dai bus a seguito della chiusura di via San Vitale per il cantiere della Garisenda.

La preferenziale viene spostata sul lato esterno e resta invariato il numero di corsie dedicate al trasporto privato, in modo da razionalizzare lo spazio stradale e fluidificare sia il trasporto privato, sia il passaggio dei bus, creando anche un migliore raccordo con la preferenziale di via Massarenti.

I lavori, inizialmente programmati da lunedì 12 agosto, sono slittati per il protrarsi di un altro intervento nello stesso tratto. La durata prevista è di circa tre giorni.

Nel dettaglio i lavori prevedono la rimozione della segnaletica orizzontale e verticale esistente e il loro rifacimento sul lato destro del viale e la sostituzione dei semafori.

Dal punto di vista della mobilità, l’impatto sarà limitato a restringimenti di carreggiata.

Via Castiglione chiusura del tratto compreso tra via Putti e via di Barbiano (eccetto residenti), dal 19 al 23 agosto, per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Rotonda decorati al valore militare avrà restringimenti della carreggiata e divieti di sosta per il rifacimento della pavimentazione stradale, dal 19 al 23 agosto.

Via Scandellara, nel tratto tra via Cellini fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, avrà divieto di sosta nel lato lungo la ferrovia, per il posizionamento di un cantiere del secondo lotto di interramento della Bologna- Portomaggiore, che riguarda la tratta San Vitale-Rimesse e via Larga.

Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna

Sull’A14 Bologna Taranto, chiuso lo svincolo di Bologna San Lazzaro in uscita da Milano in modalità continuativa fino al 6 settembre, per lavori alle barriere di sicurezza.

Lavori in corso

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 30 novembre.

Piazza della Mercanzia per lavori edili il transito è consentito solo a bici e ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l’area di cantiere e il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 31 agosto.

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/garisenda-monitoraggi-modifiche-viabilita

Via Indipendenza-piazza XX Settembre, da via Irnerio verso viale Masini, senso unico di circolazione e restringimenti della carreggiata sul lato est, e chiusura del percorso ciclabile in piazza XX Settembre all’incrocio con viale Pietramellara per lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-cantiere-centro-storico-luglio-2024 Termine fase previsto: 30 settembre.

Via Ugo Bassi, tra via Marconi e via Nazario Sauro, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-cantiere-centro-storico-luglio-2024. Termine fase previsto: 2 ottobre.

Via Riva Reno-via San Felice-via della Grada e via Monaldo Calari, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-cantiere-centro-storico-luglio-2024. Termine fase previsto: 16 settembre.



Via Azzo Gardino occupazione dell’area pedonale senza modifiche di viabilità per lavori di manutenzione straordinaria della Centrale Elettrica del Cavaticcio. Maggiori dettagli: https://www.comune.bologna.it/notizie/restauro-centrale-idroelettrica-cavaticcio

Via di Corticella nel tratto compreso tra via di Saliceto e via della Croce Coperta è interessata dal cantiere del Lotto 0 della seconda linea del tram. I lavori propedeutici alla realizzazione del sottopasso autostradale di via Corticella e di bonifica lungo il tracciato

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-lavori-linea-verde.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno 2026.

Via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura ad attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti sulla stessa via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/pontelungo-cantiere-si-trasferisce-a-valle

Via Saffi nel tratto da via Malvasia/Vittorio Veneto a piazza di Porta San Felice, ha dei restringimenti della carreggiata per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.

Termine previsto: 9 ottobre. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-cantieri-corso

Via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo e via Emilia Ponente da via Timavo a via Marzabotto, ha dei restringimenti della carreggiata per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Termine fase previsto: 2 settembre. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/tram-cantieri-corso

Via Marzabotto tra via Francesco Baracca e via Emilia Ponente, senso unico di circolazione per lavori di estensione della rete di teleriscaldamento. Termine previsto: 30 agosto.

Viale Togliatti area ponte sul fiume Reno Ponte Riccardo Bacchelli, interventi straordinari di riqualificazione e miglioramento sismico di ponti e manufatti. Posizionamento di idonea segnaletica di indirizzamento dei percorsi pedonali su itinerari alternativi utilizzando gli attraversamenti semaforizzati esistenti. Termine previsto: 31 agosto.

Via Marco Emilio Lepido dalla nuova rotatoria provvisoria (incrocio De Gasperi-Persicetana) a via Cavalieri Ducati lavori della Linea Rossa del tram, con istituzione del senso unico da via Cavalieri Ducati a via Piero Jahier, mantenimento del doppio senso da via Piero Jahier alla nuova rotatoria, deviazione dei veicoli in direzione centro sul percorso viale De Gasperi – via Cavalieri Ducati. Termine fase previsto: 19 agosto.

Nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) ha dei restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Termine fase previsto: 8 maggio 2025.

Via della Liberazione, istituzione di senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso via Franceschini-via Ferrarese, eliminazione della corsia preferenziale direzione periferia e restringimento della carreggiata per lavori propedeutici alla realizzazione della Linea Rossa del tram. Termine della fase in corso: 27 agosto.

Via Serena e viale della Repubblica, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Termine previsto: 12 settembre.

Via Ruggero Ruggeri chiusa nel tratto da viale Repubblica per circa 30 metri verso via del Lavoro e via Ermete Novelli. Chiusa dall’incrocio con il controviale di via Repubblica per circa 30 metri in direzione via Caduti della via Fani, per lavori di posa nuova rete di teleriscaldamento. Termine previsto: 16 agosto.

Viale Aldo Moro chiusura strada all’incrocio con via Felicori (fino al 19 agosto) e via Felicori chiusura strada (prevista fino al 25 agosto), con conseguenti modifiche della viabilità nelle strade limitrofe, per i lavori di realizzazione della linea Rossa del tram.

Viale della Fiera, viale Europa e rotonda Leone Pancaldi restringimenti della carreggiata e modifiche temporanee della viabilità per i lavori relativi alla prima fase di realizzazione della Linea rossa del tram. In via Michelino senso unico in direzione di viale della Fiera. Termine previsto: 26 agosto.

Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della rotonda Madre Teresa di Calcutta, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Scipione dal Ferro, strada chiusa in corrispondenza di via Libia, per lavori di realizzazione del Lotto 2: interramento della tratta San Vitale – Rimesse e tratta di via Larga del progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo) per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del Trasporto pubblico urbano. Termine previsto: 22 novembre.

Via Libia è chiusa in corrispondenza della linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di interramento della tratta San Vitale-Rimesse e tratta di via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (Pimbo). Termine previsto: 22 novembre.

Via Stazione Roveri dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio 2025.

Via Cesare Masina è chiusa in prossimità dell’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati da via Bassani o via Insolera, con senso unico alternato. Termine previsto: 22 febbraio 2025.

Via Aristotele Fioravanti ha un restringimento della carreggiata stradale all’altezza del civico 5, per lavori di costruzione della Ciclostazione a servizio della Stazione Centrale, prevista nel progetto di realizzazione dei sistemi di interscambio bicicletta e sistema ferroviario. Possibili restringimenti di carreggiata nella nella fascia oraria 10-16, con la presenza di un moviere per regolare il traffico. Termine previsto: 14 dicembre.

Viale Alfredo Oriani, per i lavori di riqualificazione relativi al progetto Bologna Città 30, nel tratto da via Mezzofanti a via Murri su entrambi i lati, occupazione di marciapiedi ed aree di sosta adiacenti. Termine previsto: 31 agosto.

Via Biancolelli strada chiusa da via Mercuriale e via Bufalini per lavori Hera propedeutici alla realizzazione del progetto della prima Linea Rossa del tram. Termine previsto: 6 settembre.

Via Carlo Togliani strada chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 13 luglio 2025.

Via Casteldebole, dal civico 12 al civico 22, avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia per lavori di allargamento della sede stradale. Istituzione di senso unico alternato in caso di rilevata necessità. Termine previsto: 31 agosto.

Viale Lenin da incrocio con via Emilia Levante fino alla prossimità del civico 3 e via Po, carreggiata est in direzione via Emilia Levante negli ultimi 30 metri, completamento della segnaletica a seguito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi, senza modifiche della viabilità. Termine previsto: 24 agosto.

Via Leandro Alberti nel tratto tra via Protti e via Nadi ha un restringimento della carreggiata per lavori di scavo per rinnovo della rete idrica. Termine previsto: 2 settembre.



Via Beniamino Andreatta strada chiusa a tratti, con modifiche della circolazione nelle strade limitrofe, per garantire l’accesso ai residenti, per lavori sulla rete di teleriscaldamento con termine previsto il 13 settembre. Restringimenti della carreggiata su viale Quirico Filopanti fino al 16 agosto.

Via D’Azeglio, nel tratto tra via Urbana e via Farini, ha dei restringimenti della carreggiata stradale, soppressione della sosta, divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 quintali per i ripristini localizzati della pavimentazione in cubetti di porfido. Sono previste deviazioni dei bus consultabili al sito Tper. Termine previsto: 26 agosto.

Via Massarenti, nel tratto tra via Alvisi e piazza di Porta San Vitale, è a senso unico di marcia con direzione consentita verso piazza di Porta San Vitale tra via Alvisi e i viali, per il rifacimento della pavimentazione stradale, fino all’8 settembre. Via Zaccherini Alvisi è chiusa tra Zanolini e Massarenti. I lavori di rifacimento dei marciapiedi sullo stesso tratto finiranno il 23 agosto.

Via Rizzoli ha dei restringimenti puntuali della carreggiata e divieto di sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori, per interventi localizzati di riposizionamento basoli smossi e sigillatura della pavimentazione litica. Termine previsto: 23 agosto.

Via Capo di Lucca, lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi su entrambi i lati, da via Finelli a via Mura di Porta Galliera, con restringimenti della carreggiata e divieto di sosta in corrispondenza dei tratti interessati.