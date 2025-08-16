Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 18 agosto

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 18 agosto.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali

Lavori in attivazione

via Giovanni Brugnoli il giorno 18 agosto sarà chiusa all’incrocio con via Riva Reno con divieto di transito eccetto residenti e autorizzati per sollevamento materiali edili con utilizzo di autogru. La modifica di viabilità sarà presente solo durante le fasi di lavoro

via Vittorio Putti, nei giorni 20 e 21 agosto, dalle 9.30 alle 16, sarà chiusa nel tratto tra via Castiglione e l’altezza del civico 3 per lavori di manutenzione della rete di illuminazione pubblica. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di Piazzale Bacchelli, compatibilmente con le esigenze di cantiere

via Massarenti dal giorno 18 agosto, modifiche della viabilità per il completamento della manutenzione stradale con restringimenti della carreggiata tra via Crociali e via del Parco. Termine previsto: 22 agosto

piazza Cavour dal giorno 18 agosto, avrà dei restringimenti della carreggiata per sistemazioni localizzate della pavimentazione stradale in cubetti di porfido all’incrocio con via Farini. Termine previsto: 5 settembre

viale Togliatti dal giorno 18 agosto, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra la rotonda Romagnoli e ponte Bacchelli in direzione periferia. Termine previsto: 29 agosto

Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna

Sull’A13 Bologna-Padova

resterà chiusa in modalità continuativa la stazione di Bologna Arcoveggio in uscita per chi proviene da Bologna , per lavori alle barriere di sicurezza

, per lavori alle barriere di sicurezza resterà chiusa in modalità continuativa la stazione di Bologna Arcoveggio in uscita per chi proviene da Padova , per lavori alle barriere di sicurezza

, per lavori alle barriere di sicurezza resterà chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, per due notti di seguito (21-5) a partire dal 19 agosto, per lavori alle barriere di sicurezza

Sulla Tangenziale di Bologna

resterà chiuso lo Svincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita da Casalecchio , in modalità continuativa per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde)

, in modalità continuativa per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde) dalle 21 del 18 agosto, resterà chiuso in modalità permanente lo Svincolo 3 in uscita da San Lazzaro , per lavori di

manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 10 e lo Svincolo 11 verso San Lazzaro , dalle 22 del 18 agosto alle 5 del 19 agosto, per lavori alle barriere di sicurezza

, dalle 22 del 18 agosto alle 5 del 19 agosto, per lavori alle barriere di sicurezza resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 2 e lo Svincolo 5 verso San Lazzaro , dalle 22 del 19 agosto alle 5 del 20 agosto, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. Di conseguenza, resteranno chiusi lo svincolo che dal Ramo Verde sud conduce alla Tangenziale sud e gli Svincoli 4 e 4Bis in entrata verso San Lazzaro

, dalle 22 del 19 agosto alle 5 del 20 agosto, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. Di conseguenza, resteranno chiusi resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 4 e lo Svincolo 5 verso San Lazzaro , per due notti di seguito (22-5) a partire dal

20 agosto, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resterà chiuso lo Svincolo 4Bis in entrata verso San Lazzaro

, per due notti di seguito (22-5) a partire dal 20 agosto, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resterà chiuso resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 4Bis e lo Svincolo 2 verso Casalecchio, dalle 22 del 22 agosto alle 5 del 23 agosto, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resterà chiuso anche lo svincolo che dal Ramo Verde sud conduce alla Tangenziale nord.

Sull’A14 Bologna-Taranto, resterà chiusa l’entrata di Borgo Panigale verso tutte le destinazioni, dalle 21 del 20 agosto alle 5 del 21 agosto, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi anche gli svincoli che dalla Strada Statale 9 Via Emilia conducono al Ramo Verde nord

Lavori in corso

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/garisenda-i-monitoraggi-proseguiranno-la-prossima-settimana-ecco-le-modifiche-al-trasporto-pubblico.

Via Lame, per lavori propedeutici alla realizzazione della linea tranviaria di riqualificazione dei sottoservizi Hera di acqua e gas, il tratto da via Marconi a via Riva Reno è a senso unico in direzione di via Riva Reno. Via San Lorenzo è chiusa all’incrocio con via Lame, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via Marconi. Termine previsto: 15 ottobre.

Via Belmeloro, per lavori Hera di estensione della rete del teleriscaldamento, è chiusa nel tratto da via San Leonardo a via Sant’Apollonia con entrata ed uscita dei veicoli di cantiere dal lato di viale Filopanti, istituizione del doppio senso in via Selmi e sospensione del telecontrollo, fino al 29 agosto. Restringimenti della carreggiata nel tratto da via Sant’Apollonia a via Selmi fino al 22 settembre.

Via Matteotti restringimenti della carreggiata all’incrocio con via Serlio e con via Zampieri, per lavori di realizzazione nuova condotta del teleriscaldamento. Termine previsto: 12 settembre

Viale Carlo Berti Pichat, è presente un restringimento della carreggiata in prossimità del civico 8 per circa 30 metri di lunghezza, con mantenimento di una corsia a lato dello spartitraffico centrale per il completamento dei lavori di allaccio alla rete del teleriscaldamento della facoltà di geofisica dell’Università. Termine previsto: 29 agosto.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno 2026.

Via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura all’attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti su via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/pontelungo-cantiere-si-trasferisce-a-valle.

Via Scandellara, nel tratto tra via del Carpentiere fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, divieti di sosta con rimozione e senso unico alternato con semaforo all’incrocio con via cellini, per il cantiere del 2 lotto del progetto di interramento della linea ferroviaria. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Benvenuto Cellini, chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga. Entrata e uscita veicoli autorizzati dal lato di via Levanti. Termine previsto 15 febbraio 2026. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Rimesse modifiche della viabilità per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano ( PIMBO) con chiusura della strada da via Grassetti a via Massarenti. Entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato della Rotonda Marcheselli pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia. Termine previsto: 1 maggio 2026.

Via Stazione Roveri, dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 dicembre 2026. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Cesare Masina strada chiusa all’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 4 aprile 2027.

Via Carlo Togliani strada chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 14 luglio 2026.

Via di Ravone lavori di sistemazione della sede stradale a seguito di movimenti franosi. L’intervento sarà eseguito per tratti con restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. In alcune fasi delle lavorazioni è previsto il divieto di transito veicolare (eccetto autorizzati) nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 13.30-17. Termine previsto: 30 settembre.

Via Tagliacozzi (da Toscana a Rovighi), via Rovighi e via Alberto Rovighi, modifiche della viabilità per i lavori di riqualificazione e realizzazione marciapiedi per il miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto: 30 settembre.

Via Elio Bragaglia chiusa da via Lorenzo da Bagnomarino per 70 metri per lavori di rifacimento della fognatura. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Domenico Biancolelli tratto dall’incrocio dall’area parcheggio pubblico all’altezza del centro sportivo Cavina a via Del Carroccio strada chiusa e restringimenti nel tratto da via Salute a via Bufalini, per lavori Heratech di posa nuova condotta idrica (lavori propedeutici alla realizzazione linea rossa tram). Termine previsto: 22 agosto. Maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/2025/04/09/proseguono-i-lavori-heratec-in-via-biancolelli/

Via Bruno Monterumici è a senso unico di circolazione nel tratto compreso tra viale Pertini a via Alfredo Bergami in direzione di quest’ultima per lavori di scavo per l’estensione della rete Hera del teleriscaldamento. Termine previsto: 30 agosto.

via Melozzo Da Forlì dall’altezza del civico 25 all’incrocio con via Segantini e via Giovanni Segantini all’altezza dell’incrocio con via Da Forlì, presente un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato, per lavori di bonifica della rete idrica. Termine previsto: 19 settembre

Strada Maggiore Sistemazioni localizzate della pavimentazione stradale in basoli, nel tratto tra vicolo Alemagna e Piazza San Michele. I lavori sono terminati ma rimangono in essere le transennature per permettere la presa dei leganti fino al giorno 25 Agosto e la chiusura all’incrocio con Piazza Ravegnana Chiusura al transito dei tratti interessati dai lavori e corrispondente Interdizione della sosta. Qui le informazioni complete: https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/strada-maggiore-da-lunedi-28-luglio-la-seconda-fase-dei-lavori-tra-porta-ravegnana-piazza

Via Rizzoli Sistemazioni localizzate della pavimentazione stradale in basoli, tra via Caduti di Cefalonia e Piazza di porta Ravegnana. Presenti dei restringimenti di carreggiata. Termine previsto: 31 agosto

Via Mentana Manutenzione straordinaria dei marciapiedi dall’incrocio con via Marsala fino all’incrocio con via delle Belle Arti. Proroga della chiusura della strada attualmente in essere con soppressione della sosta in corrispondenza delle aree di intervento. Termine previsto: 22 agosto

Lavori tram in corso

Via Indipendenza, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Chiusura della strada da via Volturno a via Augusto Righi e chiusura dell’incrocio con via Falegnami. Restringimenti della carreggiata e provvedimenti di modifica della viabilità sulle strade laterali. Restringimento della carreggiata per ampliamento dell’area di cantiere all’incrocio via Indipendenza /via Righi con istituzione del divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 10 metri in via Augusto Righi.

Via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa. Chiusura del tratto da via Brugnoli a piazza Azzarita in orario diurno (dalle 9.30 alle 16.30) per alcune giornate non continuative, per operazioni di scarico di materiale per la realizzazione dell’armamento tranviario. Restringimento della carreggiata e istituzione di un senso unico di circolazione su via San Felice da piazza di Porta San Felice a via della Grada. Divieto di transito veicolare tra via Riva Reno/via della Grada e via dell’Abbadia.

Via delle Lame, incrocio via Riva Reno, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa, consistenti lavori di demolizione e rifacimento strutture stradali, rimozione di impianti e realizzazione scavi per spostamento sotto servizi, con la chiusura di porzione dell’area di incrocio all’altezza della chiesa, e inversione del senso di marcia su via Padre Grimaldi tra via Brugnoli e via Lame. Termine previsto: 15 ottobre.

Via dei Mille, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia.

Via Saffi, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e mantenimento del doppio senso di circolazione. In direzione centro corsia riservata a bus di linea, taxi, Ncc, veicoli di servizio e autorizzati, residenti ed accedenti a proprietà private e ai passi carrai. Via Emilia Ponente restringimenti della carreggiata da via Marzabotto a via Timavo, e tra via Marzabotto e l’incrocio con via Battindarno con mantenimento del doppio senso di circolazione, con corsia riservata in direzione centro. Chiusura in orario notturno (0- 5) per alcune giornate non continuative della corsia direzione periferia da Piazza di Porta San Felice a via dello Scalo, per operazioni di carico/scarico del materiale.

Piazza di Porta San Felice, per i lavori di realizzazione della Linea Rossa, chiusura del corsello nord di collegamento verso via Saffi e restringimenti della carreggiata stradale in corrispondenza dei viali esterni e su viale Antonio Silvani e viale Giovanni Vicini in prossimità della piazza.

Via Emilia Ponente modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa, restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra il Ponte sul Fiume Reno e via Battindarno in direzione Centro.

Via Emilia Ponente modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa dall’incrocio con via Panigale/Caduti di Amola/Lepido all’incrocio con via Emilia Ponente segue numerazione ai civici 347- 487, senso unico di circolazione direzione periferia, per i lavori dei cantieri Fase 1 (Ponte) fino al 30 ottobre.

Via Marco Emilio Lepido, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del Tram. Senso unico di circolazione, sempre in direzione periferia, dall’incrocio con via Panigale all’incrocio via Cavalieri Ducati/via della Salute. Restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione in via Emilia Ponente tra l’incrocio con il tratto segue numerazione civici 347 – 487 e via del Triumvirato. Chiusura diurno per alcune giornate non continuative (in orario 10 – 16) per scarico materiale.

Nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della linea rossa.

Via della Liberazione, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso l’incrocio via Franceschini – via Ferrarese e chiusura strada tra via Mascherino e via Bigari, con sospensione della corsia riservata tra via Mascherino e via Franceschini per alcune giornate (in orario notturno dalle 22 alle 5).

Via di Corticella, senso unico di circolazione in direzione centro da via della Croce Coperta fino a via Giuriolo. Restringimenti della carreggiata da via Stendhal a via Lipparini e da via Saliceto all’Ippodromo. Senso unico in direzione centro da via Passarotti a Piazza dell’Unità. Chiusura della Rotonda Consiglio d’Europa comprese le rampe di accesso/uscita tangenziale 6 sud direzione San Lazzaro. Senso unico in via Antonio Giuriolo da via Corticella in direzione di via dell’Arcoveggio e doppio senso di circolazione su via Luciano Proni da incrocio con ingresso/uscita lato via Corticella a incrocio con via Giuriolo.

Via Byron, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, tra l’incrocio con via Shakespeare e via Sant’Anna, con istituzione del senso unico di circolazione in direzione di via Sant’Anna e su via Sant’Anna con istituzione del senso unico di circolazione da via Byron a via Goethe.

Via Genuzio Bentini, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione tra l’incrocio con via Lipparini e via Colombarola /Passaggio Marescalchi, in direzione di via Colombarola. Chiusura della carreggiata ovest a senso unico di collegamento tra via Shakespeare e ramo principale via Bentini.

Via Stendhal, dal civico 8 al civico 21, modifiche della viabilità per i lavori relativi alla Linea Verde con restringimento della carreggiata stradale.

Via Ferrarese, modifiche della viabilità con restringimenti della carreggiata da via Franceschini a via Donato Creti e nel tratto da via Donati Creti a via Matteotti. In piazza dell’Unità è chiusa la carreggiata ovest direzione centro, con un restringimento della carreggiata sud con mantenimento di due corsie e sospensione della corsia degli autobus. In via Mazza restringimento della carreggiata da via Saliceto a Piazza dell’Unità. In via Raimondi senso unico di circolazione da via Ferrarese a via Creti.

Viale della Repubblica e via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.

Viale Aldo Moro restringimento della carreggiata da viale della Repubblica a Piazza Costituzione con mantenimento della corsia esterna, su entrambi i sensi di marcia; chiusura della carreggiata sud e mantenimento del doppio senso su carreggiata nord da piazza Costituzione a via Serena (compreso incrocio) e chiusura di via Serena all’incrocio con viale Aldo Moro.

Viale della Fiera e viale Europa, presenti dei restringimenti della carreggiata e modifiche di viabilità per i lavori relativi alla realizzazione della linea rossa del tram. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera.

Via San Donato senso unico dalla Rotonda Biavati a viale della Repubblica con sospensione della corsia preferenziale direzione periferia da viale della Repubblica verso la Rotonda Biavati; senso unico anche da via Andreini verso la rotonda Biavati. Chiusure in orario diurno (10-16) per alcune giornate non continuative per operazioni di scarico materiale. Restringimento di carreggiata in via Ermanno Galeotti corsia lato civici pari da circa 30 metri prima dell’incrocio con via San Donato fino al centro dell’incrocio. Istituzione di corsia riservata in via Argia Magazzari da via Galli verso via Andreini, con mantenimento della corsia di marcia normale nella direzione opposta e del senso unico di circolazione in via Augusto Galli da via Andreini a via Gherardi. Chiusura di via Gherardi all’incrocio con via San Donato.

Via San Donato, da via Andreini alla rampa tangenziale uscita 9, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e mantenimento del doppio senso di circolazione.

Qui maggiori dettagli sui cantieri tram: https://www.trambologna.it/cantieri/