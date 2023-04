Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 17 aprile

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 17 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali



Lavori in attivazione

Via Greta Garbo, dal giorno 17 aprile, all’altezza del civico 11, strada chiusa per esecuzione lavori di fognatura. Termine previsto: 22 aprile

Via Saragozza dal giorno 17 aprile, dal passo carraio n. 0014 all’incrocio con ingresso Villa Spada presso Via Di Casaglia, sarà previsto il restringimento della carreggiata nella fascia orario 9.30 -16.30 con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare e senso unico alternato, per lavori di rifacimento marciapiedi. Termine previsto 28 aprile

Via Due Madonne dal giorno 17 aprile, dalla prossimità del civico 14 alla prossimità del civico 65, saranno previsti restringimenti della carreggiata ed istituzione del senso unico alternato, per lavori stradali propedeutici all’intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale. Termine previsto: 24 maggio



Via Francesco Barbieri dal giorno 17 aprile, nel tratto tra Via Fioravanti e Via di Corticella, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento a tratti della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 21 aprile

Via Magini dal giorno 20 aprile, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi su ambo i lati della strada. Termine previsto: 28 aprile

Via Balugani dal giorno 17 aprile, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi sull’intera via. Termine previsto: 19 maggio

Via Spartaco dal giorno 19 aprile, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti sull’intera via. Termine previsto: 5 maggio



Lavori in corso

Ramo svincolo tangenziale con direzione San Lazzaro che introduce in A13 la società Autostrade Spa ha disposto fino alla primavera 2023, la chiusura per lavori dello svincolo tangenziale sud-A13. I veicoli diretti a Ferrara dovranno uscire dalla tangenziale (7Bis), percorrere via Stalingrado e rientrare in direzione opposta. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi verranno diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni e specifiche sarà attivo ed informato il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.



Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 30 aprile.

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 30 giugno.

Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno denominato “Pontelungo”, senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024.

Via Emilia Ponente, all’altezza dei i civici 158 – 162 – 164 (area mercato S.Viola) divieto di transito veicolare eccetto mezzi di cantiere, mezzi operatori commerciali mercato rionale e mercato coperto (compatibilmente con le lavorazioni) e deviazioni dei percorsi pedonali su itinerari alternativi, per i lavori di riqualificazione del Parcheggio “ex Panigal”. Termine previsto 30 giugno.

Via Emilia Ponente, tra i civici 451 – 459, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare ed istituzione di senso unico alternato per i lavori di riqualificazione del ponte ferroviario. Termine previsto 30 giugno.

Via Emilia Ponente dall’incrocio con via Caravaggio al civico 30, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia in direzione centro e due corsie in direzione periferia, mentre Via Oslavia è chiusa fino al 16 aprile all’incrocio con via Emilia Ponente con entrata e uscita da via Monterumici, per lavori Hera di ampliamento della rete di teleriscaldamento. Termine previsto: 15 maggio.

Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell’autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto: 30 giugno.

Piazza della Mercanzia per lavori edili, il transito è consentito solo ai velocipedi ed ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l’area di cantiere ed il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 4 agosto.

Via Leonardo da Vinci, tra le vie Verga e Wagner, ha a senso unico di circolazione in direzione da via Verga verso via Wagner per lavori edili al fabbricato del Treno. Termine previsto: 30 aprile.

Via Stazione Roveri dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna – Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio 2025.

Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della Rotonda Madre Teresa di Calcutta, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto 30 giugno.

Via Francesco Zanardi, dal civico 193 al civico 216, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per senso di marcia per lavori di riqualificazione stradale a tutela delle aree scolastiche. Sono previsti interventi puntuali anche in via Selva di Pescarola, via Cà Bianca e via Molino di Pescarola. Termine previsto: 15 maggio.

Via Francesco Zanardi dall’altezza del civico 311 a lato nord sottopasso autostrada, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per senso di marcia e senso unico alternato, per brevi momenti solo in caso di necessità, per lavori propedeutici all’intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale. Termine previsto: 28 aprile.

Via Malvezza, tratto dall’incrocio con la Rotonda Dispersi piroscafo Oria a fine strada, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato per lavori di riqualificazione e costruzione dei collegamenti ciclabili. Termine previsto: 30 giugno.

Via Azzo Gardino, è chiusa all’incrocio con Largo Caduti del Lavoro fino al 17 marzo per lavori di manutenzione straordinaria alla Centrale Elettrica del Cavaticcio a cura del Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno. Il cantiere rimarrà in essere per la manutenzione degli impianti con occupazione dell’area pedonale senza chiusura, fino alla fase di rientro della turbina revisionata, che richiederà nuovamente la chiusura della strada, ed alle fasi di collaudo degli impianti. La conclusione dell’intervento è prevista per il 17 ottobre.

Via Casteldebole, tra il civico 10/4 e la Rotonda fronte Centro Tecnico Bologna Calcio “Nicolò Galli”, è chiusa per lavori stradali per realizzazione opere di urbanizzazione. Termine previsto: 31 maggio.

Via Innocenzo Malvasia nel tratto da via del Chiù a via Saffi, è presente un senso unico con sospensione della corsia riservata di via Saffi, da via Vittorio Veneto ai viali di circonvallazione, per i lavori sulle reti acqua e gas, propedeutici al successivo intervento di demolizione e rifacimento del solaio di copertura del Canale Ravone. Termine previsto: 10 maggio.

Via Pietro Mengoli, nel tratto tra via Venturoli e via Vizzani, sono presenti lavori di riqualificazione del percoso ciclabile e marciapiedi previsti dal progetto Biciplan. Non sono previste modifiche della viabilità veicolare nella prima fase del cantiere. Termine previsto: 30 aprile.

Viale Felsina all’altezza dell’incrocio con via Populonia, ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento del doppio senso di circolazione con eventuale istituzione di senso unico alternato esclusivamente dalle 9.30 alle 16.30 in caso di necessità, per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. La viabilità sarà normale fuori dagli orari di lavoro. Previsto il restringimento anche nel tratto di via Populonia all’altezza dell’incrocio con mantenimento del doppio senso e senso unico alternato in caso di necessità. Termine previsto: 5 maggio

Viale Lincoln, dal tratto segue numerazione 54-84, all’incrocio con via Due Madonne, ha un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri, per lavori Hera di rinnovo della rete idrica. Termine previsto: 5 maggio

Via Stalingrado sul lato civici dispari sul cavalcavia ferroviario, ha un restringimento della carreggiata e chiusura fisica dei marciapiedi con istituzione di percorso pedonale protetto per lavori di bonifica condotta gas a seguito di pronto intervento. Termine previsto 21 aprile

Via Gastone Rossi senso unico di circolazione da via Dè Amicis a via Bentivogli e doppio senso in via De Amicis, da via Masia a via G.Rossi, per lavori Inrete Distribuzione energia spa per sostituzione tubazione gas a seguito di pronto intervento. Termine previsto: 28 aprile

Via Indipendenza ha dei restringimenti della carreggiata stradale per il ripristino e sigillature della pavimentazione.

Via Rizzoli ha dei restringimenti della carreggiata stradale per il ripristino e sigillature della pavimentazione.

Via Berengario da Carpi, tra via Valsalva e il civico 33, ha restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 5 maggio



Via Beroaldo ha restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti su intera via. Termine previsto: 21 aprile.

Via Calari ha dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 21 aprile