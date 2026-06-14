Lavori di interramento dei cavi dell’alta tensione in viale Sardegna

Modifiche alla viabilità in viale Caprera dal 15 al 30 giugno

RICCIONE (RN) – A partire dalle ore 07:00 di lunedì 15 giugno e fino alle ore 19:00 di martedì 30 giugno 2026, la viabilità a Riccione subirà alcune modifiche temporanee per consentire la regolare prosecuzione dei importanti lavori di interramento dell’elettrodotto ad alta tensione della linea Riccione-Rimini. L’intervento, richiesto dalla società Ceie power spa per conto di Terna, riguarderà in questa fase la corsia nord di viale Sardegna, specificamente nel tratto compreso tra viale Caprera e viale Toscana, che rimarrà chiuso al traffico veicolare.

Le modifiche alla circolazione in viale Caprera

Per garantire la sicurezza pubblica e la corretta esecuzione degli scavi, viene istituito il divieto di transito in viale Caprera, nel tratto stradale che va dall’intersezione con viale Abruzzi fino a viale Sardegna. Da questo provvedimento sono esclusi i residenti della zona, i mezzi della ditta esecutrice dei lavori e i veicoli di soccorso, emergenza e delle forze dell’ordine, ai quali sarà sempre garantito l’accesso. Per tutti gli altri automobilisti che si troveranno a percorrere viale Caprera, una volta raggiunto l’incrocio con viale Sardegna, vigerà l’obbligo di svoltare a destra in direzione mare.

I percorsi alternativi consigliati per la zona artigianale

Considerando che viale Sardegna è un’arteria stradale comunemente utilizzata per raggiungere il casello autostradale e la zona artigianale di Riccione, l’amministrazione comunale invita i conducenti alla massima attenzione. In particolare, per coloro che provengono dalla frazione di Scacciano, nel territorio del comune di Misano Adriatico, e sono diretti verso la zona artigianale riccionese o il casello dell’A14, si raccomanda caldamente l’utilizzo di percorsi alternativi. Non potendo transitare lungo viale Caprera a causa del cantiere, l’itinerario consigliato prevede il passaggio attraverso viale Cella Raibano e viale Molara nel territorio di Misano, in modo da evitare l’area interessata dai lavori e fluidificare il traffico cittadino.