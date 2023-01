La UNAHOTELS chiude il girone d’andata a Trento

Sakota: “Affrontiamo una squadra fisica e di personalità”

REGGIO EMILIA – La Serie A è arrivata al suo giro di boa: domenica alle ore 18.30 la UNAHOTELS completerà il girone d'andata sul campo della Dolomiti Energia Trentino.

Queste le parole con cui coach Dragan Sakota ha presentato la sfida: “Come ormai ben sappiamo, ogni partita da qui alla fine è per noi importante indipendentemente dall’avversario che ci ritroveremo di fronte. Il calendario ci metterà alla prova con una serie di sfide contro top team di questa Serie A, a partire da Trento, ma noi non abbiamo altra chance che quella di provare a portare a casa la vittoria. Chiaramente, per farlo dobbiamo esprimere un basket completamente differente da quello che abbiamo mostrato l’ultimo match. Dobbiamo essere pronti a combattere fin dal primo minuto e non disunirci nelle difficoltà. Trento sta facendo molto bene in campionato fino ad ora, sono una squadra fisica e con giocatori di personalità, guidata da un coach molto esperto”.

La terna designata per l’incontro è composta da Baldini, Perciavalle e Nicolini. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.