La primavera dà il via alla stagione dei concerti

RIMINI – Il mese di aprile dà il via a una lunga stagione di grandi eventi musicali a Rimini che porta verso l’estate tanti appuntamenti dal vivo con i big della musica. A partire dal 15 aprile, la data zero del world tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari che ha scelto la città e l’RDS Stadium come trampolino di lancio del suo viaggio musicale che partirà in primavera da Londra e lo porterà sui palchi di tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti con la musica del cantautorato italiano: già dalla primavera troviamo Samuele Bersani e Alice che si esibiscono al teatro Galli nel mese di maggio, mentre il 3 luglio, per l’omaggio a Battiato, sul palcoscenico riminese saliranno tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore e che ora ne omaggiano la vasta produzione artistica: Simone Cristicchi, Alice e Juri Camisasca. Insieme a loro il mezzosoprano Cristina Baggio e l’Orchestra Bruno Maderna.

Torna, dopo due anni di stop, la Festa del Primo Maggio con il Marecchia Dream Fest che porterà, come sempre, tanti artisti nel cuore di Rimini.

La stagione musicale estiva arriverà al suo apice con i concerti sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, un’area di oltre 10mila metri quadrati ‘vista mare’, che ospiterà artisti internazionali del calibro di Maluma, Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo, Armonica e Brina Knauss, solo per citarne alcuni

La stagione estiva si concluderà con lo show unico e futuristico di Sfera Ebbasta, previsto il 23 settembre al Palazzo dello Sport, mentre dal 22 al 25 settembre torna Glory Days, l’evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen.

Spazio alla musica colta con gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana che ogni anno propone concerti sinfonici con i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale fra i più longevi in Italia, che include anche sezioni dedicate ai concerti di musica da camera e di musica antica, oltre alla sezione dedica alla musica contemporanea e alle contaminazioni tra i generi con appuntamenti da luglio a dicembre. Anche quest’estate a Rimini fa tappa Crossroads, il Jazz Festival itinerante fatto di musica e scoperta, con oltre sessanta concerti distribuiti su tutto il territorio regionale. Tra fine giugno e luglio Rimini ospita Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio Boltro, la cantante coreana Youn Sun Nah & Ulf Wakenius, leggenda della sei corde, e per finire la cantante israeliana Noa, che celebra i suoi 30 anni di carriera.

A conclusione della stagione lirica riminese, sul palco del teatro Galli sarà rappresentato il ‘Don Giovanni’, in scena con un cast internazionale venerdì 11 e domenica 13 novembre.

Ecco alcuni degli appuntamenti musicali già in calendario:

15 aprile 2022

Rimini, Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Zucchero in concerto

Sarà l’RDS Stadium di Rimini ad ospitare la DATA ZERO del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari. La data zero anticiperà il Word Wild Tour 2022 di Zucchero, che partirà in primavera dall’UK e lo porterà sui palchi di tutto il mondo.

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne e nelle prevendite abituali.

Info: pulp concerti: 3290058054 www.friendsandpartners.it

sabato 30 aprile 2022

Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli, 42

International Jazz day

In occasione del Jazz Day, Rimini Jazz Club propone il concerto TUNES MATTER, con Marco Bovi alla chitarra, Emiliano Pintori al piano. Special guest Eloisa Atti – voce

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 340 2855173 riminijazzclub@gmail.com

30 aprile e 1 maggio 2022

Rimini, Parco Marecchia e piazza sull’acqua

Marecchia Dream Fest

Il Concertone del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio è una maratona musicale e un evento di piazza al tempo stesso, che coinvolge persone di tutte le età. Tante le band che si alternano sul palco dallʼora di pranzo fino a sera: i Rangzen, Radio Londra, Daniele Maggioli con Mantovani, il Maestro Ramberti con Nestor, Crista and friends, Luca Fall e altri. Per i più piccoli sono previsti giochi e attività, non mancano i punti food di ristoro che si affiancano a quelli espositivi e promozionali. Il palco e il villaggio saranno allestiti nella piazza sull’acqua con il bimillenario Ponte di Tiberio come quinta teatrale. La giornata del Primo Maggio sarà preceduta da un’anteprima sabato 30 aprile divisa in due momenti: si comincia con un contest di band riminesi emergenti che si alternano sul palco, seguito da una serata tutta da ballare con “Satellite in the Park”.

Orario: sabato: 17 – 01.00; domenica 12 – 24. Info: www.marecchiadreamfest.it

10 maggio 2022

Rimini, teatro Galli

Cinema Samuele Tour

Samuele Bersani in tour nei teatri

Samuele Bersani torna live con “Cinema Samuele Tour”, per presentare “Cinema Samuele”, un album che segna un nuovo percorso sonoro per l’artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale. Il disco, coraggioso e poetico, musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che -parola dopo parola- racconta storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Ha ricevuto il Premio Tenco come miglior album dell’anno. Concerto già sold out.

Ore 21.00 Info e prevendite: pulp concerti 3290058054 – www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

11 maggio 2022

Rimini, teatro Galli

Alice canta Battiato in concerto

Un omaggio al maestro Franco Battiato da Alice, una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico e sua amica e collaboratrice fin dagli esordi, la cui affinità artistica che da sempre la lega al grande artista siciliano, la rendono un’interprete unica della sua musica. La cantautrice italiana, nota al grande pubblico per la canzone “Per Elisa”, in questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, anche lui per tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

Ore 21. Biglietti in vendita su ticketone. Info pulp concerti 3290058054

mercoledì 29 giugno 2022

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Love me or leave me: Omaggio a Nina Simone

Nell’ambito del Festival itinerante Crossroads, Jazz e altro in Emilia Romagna e in collaborazione con Percuotere la mente, appuntamento con la produzione originale in omaggio a Nina Simone, icona del jazz e attivista per i diritti civili. Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio Boltro si esibiscono alla Corte degli Agostiniani. Dirige l’Orchestra Fabio Petretti. Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorrono poi immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste di Nina Simone, creando una scenografia in movimento. Ore 21.15 A pagamento Info: www.crossroads-it.org

Estate: 28 giugno – 20 agosto 2022

Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62, spiaggia Ex Colonia Marina Bolognese

Rimini Beach Arena

Una serie di concerti e dj set sulla spiaggia all’insegna della trasversalità, perfetti per un pubblico eterogeneo come quello della Riviera. Una programmazione musicale caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una serie di dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. Info: www.riminibeacharena.com

Tra gli appuntamenti già confermati:

28 giugno 2022

Rimini beach Arena

Maluma – Papi Juancho Europe tour 2022

L’icona della musica latina apre la stagione della musica alla Rimini Beach Arena. Il cantautore colombiano, che ha dedicato solo 2 tappe per l’Italia tra cui quella di Rimini, è oggi uno dei nomi di punta della scena pop/reggaeton latino americana. Il cantante vanta una grandissima carriera musicale, ricca di grandi successi, premi, grandi riconoscimenti e ben 18 milioni di vendite tra singoli e album in tutto il mondo.

Tutti i biglietti acquistati per il concerto al Forum Mandela di Firenze rimarranno validi per la nuova data e location. Ore 21. Ingresso a pagamento www.ticketone.it/artist/maluma/

domenica 14 agosto 2022

Rimini Beach Arena

Social Music City Rimini On The Beach

I più grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini. Rimini Beach Arena diventa infatti teatro del più grande evento underground di tutta la stagione con una lineup di altissimo livello grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, protagonista principale della serata, Loco Dice, Marco Carola, Salmo. Ad arricchire l’offerta saranno in consolle anche Armonica e Brina Knauss.

Orario: dalle 16 alle 2 di notte. Info: www.socialmusiccity.it/Eventi/smc-rimini-on-the-beach/

3 luglio 2022

Rimini, Teatro Amintore Galli

Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato

L’appuntamento al Teatro Galli accoglie le suggestioni di Messa Arcaica e Canzoni Mistiche, una produzione originale che vede rinnovarsi la collaborazione tra Sagra Musicale Malatestiana e Ravenna Festival, e che si propone come primo di una serie di appuntamenti che anticipano la nuova stagione di una delle più antiche rassegne musicali italiane. Per l’omaggio a Battiato, sul palcoscenico riminese salgono tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore e che ora ne omaggiano la vasta produzione artistica, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancano l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”. Ore 21.30. A pagamento. Info: 0541.793811 biglietteria@teatrogalli.it

luglio – dicembre 2022

Rimini, Complesso degli Agostiniani, Teatro Galli e altri luoghi

Sagra Musicale Malatestiana – 73a edizione

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale, fra i più longevi in Italia. Oltre ai concerti sinfonici il cartellone prevede le consuete sezioni: Percuotere la Mente, concerti di musica da camera e di musica antica, progetti speciali. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

11 luglio 2022

Rimini, Corte Degli Agostiniani

Crossroads 2022

Youn Sun Nah & Ulf Wakenius

Appuntamento con la cantante coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, che rinnova il suo duo con il chitarrista svedese Ulf Wakenius, una leggenda della sei corde. Con la sua personale miscela di pop sperimentale, jazz e colore asiatico, Youn Sun Nah assume velocemente lo status di nuova icona del canto jazz.

Ore 21.15 A pagamento. Info: www.crossroads-it.org

24 luglio 2022

Rimini, Teatro Galli

Crossroads 2022

NOA 30th Anniversary Tour

Appuntamento con la musica di Noa (nome completo Achinoam Nini, nata in Israele nel 1969 ma cresciuta negli Stati Uniti), intrisa di suggestioni mediorientali, jazz, rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che travalica le barriere culturali e religiose. Il tour celebra i suoi 30 anni di carriera. L’artista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è accompagnata sul palco da Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi Seri (percussioni). Lo spettacolo è in collaborazione con Percuotere la mente.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: www.crossroads-it.org

22 – 25 settembre 2022

Rimini, sedi varie

Glory Days in Rimini

L’evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen, che raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. La 23a edizione dell’evento, propone quattro giorni di musica, concerti, dibattiti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, inoltre la partecipazione speciale del rocker americano Willie Nile e della sua band.

Alcuni eventi sono a ingresso gratuito, altri a pagamento.

Info: www.glorydaysinrimini.net – www.facebook.com/glorydaysrimini

23 settembre 2022

Rimini, Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS Stadium), piazzale Pasolini 1/c

Sfera Ebbasta in concerto

Famoso Tour

L’artista italiano di successo Sfera Ebbasta, nonchè recordman di vendite in Italia e non solo, parte con un tour che tocca le principali città italiane. Il rapper arriva a Rimini, sul palco del Palazzo dello Sport presentando il suo nuovo album dal titolo ‘Famoso’. Il tour è un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera, uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Biglietti su TicketOne

Info: 0541 395698 www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/famoso-tour

venerdì 11 e domenica 13 novembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Don Giovanni

Stagione d’opera 2022 del Teatro Amintore Galli

Il capolavoro mozartiano debutta al Teatro Galli in un prestigioso allestimento che il regista Ivan Alexandre ha realizzato originariamente per i palcoscenici del teatro del Castello di Drottningholm e dell’Opéra Royal de Versailles.

Lo spettacolo è proposto come un ritorno alle origini del dramma giocoso nato nel 1787 dalla collaborazione fra Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart.

In scena un cast internazionale dove spiccano le voci di Iulia Maria Dan, Julien Henric, Leonard Bernard, Arianna Vendittelli, Robert Gleadow Megan Marino e Leonard Bernard affidate alla bacchetta di Antonio Greco sul podio del Coro e dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”.

Con le scene e i costumi firmati da Antoine Fontaine e con il suggestivo disegno luci creato da Tobias Hagström-Ståhl, rivivrà la figura del seduttore che la musica di Mozart ha fatto entrare per sempre nel nostro immaginario.

Orario: venerdì 11 ore 20.00; domenica 13 ore 15.30. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

