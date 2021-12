La magia di Schiaccianoci il 28 dicembre al Nuovo di Ferrara

FERRARA – Martedì 28 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara continuano le festività con la magia dello Schiaccianoci, grande capolavoro classico su musica di P.I. Tchaikovksy, in scena qui nell’esclusiva versione del Balletto di Milano, raffinata ed elegante.

Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano debutta a Ferrara dopo aver conquistato migliaia di spettatori in tutta Europa: dalla Norvegia, all’Estonia a tutt’Italia dove le ultime recite al Teatro Arcimboldi di Milano hanno registrato due entusiasmanti sold out. La brillante coreografia di Federico Veratti è particolarmente valorizzata dalle belle ambientazioni create dall’architetto Marco Pesta che, dal rosa dei raffinati arredi e preziosi costumi del primo atto si sfumano nell’azzurro cinerino della nevicata con fiocchi danzanti sulle punte nei loro tutù ricamati d’argento. Mille le pennellate di colori per il divertissement: dal rosso della Spagna e Russia al giallo oro della Cina ad un delicato lilla per il Valzer dei Fiori. Meravigliosa ed abbagliante la coppia dei protagonisti, Marta Orsi e Federico Mella, sublimi interpreti del grand pas de deux, momento supremo del balletto che vede impegnato tutto l’ensamble, oggi tra i più affermati del panorama nazionale.

Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del Teatro e on line.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto da MIBACT, sostenuto da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale, il BdM svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia e Marocco. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali) e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee.

Lo Schiaccianoci – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky

coreografia Federico Veratti – scenografia Marco Pesta – costumi Atelier Bianchi Milano

TEATRO NUOVO, Ferrara – martedì 28 dicembre ore 21

