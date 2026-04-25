“La libertà non è un dono del passato: è un impegno del presente”

Rimini celebra l’81° Anniversario della Liberazione: dalla deposizione dei fiori ai monumenti partigiani, fino alla grande cerimonia ufficiale di Piazza Cavour

RIMINI – La città si è svegliata nel segno della memoria. Questa mattina – 25 aprile – lungo le vie e le piazze che portano i nomi dei partigiani e degli antifascisti riminesi, l’ANPI di Rimini ha curato la deposizione di fiori alle targhe commemorative: un gesto semplice e profondo, diffuso su tutto il territorio cittadino, per tenere viva la memoria nei luoghi stessi che ne portano il nome, affinché ogni nome inciso nella pietra non resti solo una scritta ma torni a essere una storia, un volto, una scelta coraggiosa.

La settimana ha già riservato momenti di intensa partecipazione civile. Dopo il commovente omaggio agli sminatori dello scorso mercoledì, al monumento del Parco Briolini, ieri mattina si è svolta un’altra sentita cerimonia alle Officina Manutenzione Locomotive di Trenitalia in via Tripoli, le storiche Grandi Officine. Un folto corteo silenzioso di tute blu ha reso omaggio ai ferrovieri partigiani di Rimini. Operai e dipendenti delle officine, insieme ai loro responsabili, alle loro rappresentanze sindacali e alle autorità cittadine, hanno percorso a passo solenne il piazzale interno per deporre una corona al monumento dedicato “al ricordo dei compagni di lavoro”, quei ferrovieri che pagarono con la vita il loro contributo alla Resistenza.

È però nel pomeriggio che Rimini si ferma davvero, raccogliendosi attorno al cuore pulsante delle celebrazioni ufficiali per l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia. Piazzale Roma (Parco Cervi) si trasforma in un crocevia di memoria e di presente: autorità istituzionali, delegazioni partigiane, associazioni combattentistiche e d’Arma, rappresentanze politiche, sindacali, studentesche e cittadine si radunano in quello stesso spazio che i riminesi conoscono come luogo di incontro quotidiano, diventato oggi il punto di partenza di un percorso collettivo.

La cerimonia prende il via con la posa di una corona al Monumento della Resistenza, gesto che richiama la catena di riconoscenza verso coloro che 81 anni fa scelsero la libertà contro l’occupazione nazifascista.

Dal Parco Cervi il corteo muove poi attraverso le vie del centro per raggiungere Piazza Cavour, dove si svolge la parte più solenne delle celebrazioni con l’intervento del Sindaco Jamil Sadegholvaad. L’orazione celebrativa è tenuta da Andrea Caputo, Presidente dell’ANPI di Rimini, voce della memoria partigiana e dell’associazionismo.

“Celebriamo oggi, per l’81esima volta, la Liberazione del nostro Paese.– così Andrea Caputo, Presidente dell’ANPI di Rimini, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia – Ottantuno anni nei quali l’Italia si è ricostruita pezzo dopo pezzo, poggiando le proprie fondamenta sulla nuova Costituzione, quella guida ideologica che i nostri padri e le nostre madri costituenti vollero come bussola dello sviluppo civile e umano della nazione. Non fu un percorso facile: chi aveva combattuto per la libertà dovette affrontare l’opposizione ostinata di una classe dirigente ancora intrisa di cultura fascista. Eppure la Costituzione tenne, e fu grazie a essa che oggi possiamo celebrare anche l’80° anniversario del voto alle donne, e rivendicare l’esercizio di diritti che in tante parti del mondo restano ancora impensabili.”

“I valori della Resistenza sono scolpiti nella Costituzione italiana. – così il sindaco Jamil Sadegholvaad, nel suo intervento -. Sono i valori della libertà, della democrazia, della pace, della convivenza civile, del rifiuto della legge del più forte in qualsiasi ambito, epoca e latitudine essa rischi di manifestarsi. A mettere su carta quei valori furono persone dall’estrazione culturale e sociale molto diversa, che seppero stare dalla stessa parte ‘del fiume e della Storia’ per schierarsi insieme contro il nazifascismo. Democristiani, comunisti, liberali lavorarono fianco a fianco per un anno e mezzo in nome di un bene comune: il futuro di un Paese che voleva risorgere, lasciandosi definitivamente alle spalle violenza e dolore. Per questo la nostra è una Costituzione democratica e antifascista. Il no ai nazifascisti non fu detto solo dai partigiani, ma dai militari che rifiutarono le Brigate Nere, dai carabinieri molti dei quali uccisi o deportati in Germania, dalle donne, dai sacerdoti, da tutti coloro che rischiarono la vita per nascondere un ebreo o sostenere chi combatteva. Quel no corale fu madre e padre di una Costituzione che è di tutti. Ancora oggi. Per questo il valore del 25 aprile non sta solo nella storia, ma vive nella quotidianità, nelle vie, nelle piazze, nelle scuole, nei luoghi di lavoro di Rimini, la nostra bellissima città. Il 25 aprile è patrimonio nazionale. È festa popolare. È festa di tutti. Viva la Liberazione.”

Le celebrazioni continuano: musica, cultura e nuovi talenti al Parco XXV Aprile

A completare il quadro delle celebrazioni, con il contributo del Comune di Rimini, il Parco XXV Aprile ospita “Balla la Liberazione”, la tre giorni di musica, cultura e street food organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori nel Parco Serra Cento Fiori di via Galliano 19, con ingresso gratuito.

Iniziata ieri pomeriggio, la manifestazione trova oggi il suo momento clou: alle ore 16.00 salirà sul palco la Osaka Flu Band, a cui seguirà il grande appuntamento della serata con il concerto di Eugenio Finardi e il suo spettacolo Tutto Finardi, accompagnato da Giuvazza Maggiore, Maximilian Agostini e Claudio Arfinengo: un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di carriera che intreccia i grandi successi ai brani del nuovo album TUTTO (2025). In chiusura di serata, dj set con Dj Muna da Radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani al sax.

Domani – 26 aprile – a partire dalle ore 15.00, lo spazio sarà dedicato ai nuovi talenti con la finale di Palco Zero, il contest per band emergenti a cura di Risuona Rimini, seguito dal concerto dei Kaimani Distratti e dal dj set conclusivo degli Ikigai Kollective, a suggellare tre giorni di festa collettiva che, come ogni 25 aprile, ricordano che la libertà si celebra anche con la gioia.