La Fumettoteca Nazionale di Forlì conquista l’Italia: la ‘Sezione Caterina Sforza’ protagonista su ‘Fumetto’

Ennesimo grande riconoscimento, un dossier di 4 pagine sulla rivista nazionale specializzata dell’ANAFI

FORLÌ – Una serie di riconoscimenti nazionali dietro l’altro, valori che massimizzano la visibilità della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, con sede a Forlì, sottolineando la rilevanza nazionale dell’iniziativa ‘Sezione Caterina Sforza‘. La Fumettoteca Nazionale riceve un altro importante riconoscimento nazionale: il numero di dicembre della rivista trimestrale ‘Fumetto‘ (edita dall’ANAFI – Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), dedica un ampio speciale di quattro pagine alla Sezione Caterina Sforza, il suo contenuto e operato. Il fumetto come strumento di attivismo sociale grazie a questa esclusiva Sezione, un unicum nel panorama italiano. Spazio specifico che non si limita a collezionare materiali, ma utilizza il medium del fumetto come strumento narrativo e divulgativo per esplorare la vita, la leadership e l’autodeterminazione di una delle figure femminili più potenti e controverse del Rinascimento. Gli eventi promossi dal progetto hanno già ottenuto il prestigioso riconoscimento di Attestato per la ‘Buona pratica territoriale’ da parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile (ASviS) per il suo contributo al Goal 5 (Parità di Genere) dell’Agenda 2030 dell’ONU, dimostrando come la Nona Arte possa essere un efficace veicolo di messaggi educativi e di sensibilizzazione su temi di attualità. I primi di questo mese, a Roma presso il Campidoglio, altro evento ha visto ricevere il riconoscimento del Premio nazionale ‘Salva la tua lingua locale‘, col fumetto di Caterina Sforza in dialetto romagnolo, proposta per esplorare la vita, il potere, l’autodeterminazione e la leadership femminile della nobildonna, collegando la storia locale a temi moderni. Si invita il pubblico a consultare il prossimo numero della rivista ‘Fumetto’ (ANAFI https://www.amicidelfumetto.it/), in distribuzione a dicembre 2025. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

“Siamo onorati di ricevere questo spazio sulla rivista di riferimento dell’ANAFI – dichiara GianLuca Umiliacchi Direttore fumettotecario – Questo ennesimo riconoscimento non è solo una vittoria per la Fumettoteca, ma per tutto il territorio. Dimostra che, partendo da Forlì, il fumetto è in grado di veicolare storia, cultura e messaggi di inclusività, andando oltre al puro intrattenimento, che risuonano in tutta Italia. L’uscita del prestigioso articolo, su una rivista autorevole, non solo celebra l’eccellenza della Fumettoteca forlivese, ma sancisce anche il valore culturale e sociale della Sezione dedicata alla ‘Tigre di Forlì’, Caterina Sforza. L’iniziativa rappresenta una splendida vetrina e un meritato tributo all’impegno della Fumettoteca Nazionale di Forlì, valorizzando il legame tra la cultura storica e l’attivismo sociale tramite il fumetto. Avere quattro pagine dedicate significa un’importante legittimazione della Sezione Caterina Sforza non solo come iniziativa locale, ma come progetto di rilevanza nazionale per il patrimonio culturale fumettistico. La rivista raggiunge un pubblico molto mirato, un target specifico di appassionati, collezionisti, studiosi e bibliotecari. Questo assicura che il messaggio sul valore culturale e sociale della Sezione Caterina Sforza venga amplificato esattamente tra gli opinion leader del settore. Le iniziative promosse da questa Sezione hanno già ottenuto importanti riconoscimenti nazionali, questo ennesimo risultato vede la Dama di Forlì e Imola del Rinascimento al centro di eventi culturali e mostre che celebrano Caterina e la Romagna, utilizzando la nona arte per veicolare messaggi educativi e di sensibilizzazione. Esempio eccellente di come la Fumettoteca utilizzi il fumetto non solo per la conservazione, ma anche come strumento narrativo e divulgativo per l’attivismo culturale e sociale legato alla storia e promozione del territorio.”

L’attenzione della rivista ‘Fumetto’, la più longeva e autorevole pubblicazione italiana per collezionisti e studiosi del settore, garantisce al progetto Sezione Caterina sforza e agli eventi che promuove una visibilità a livello nazionale, posizionando la Fumettoteca come un polo di eccellenza per la conservazione e la promozione culturale del fumetto. La testata ‘Fumetto’ è la pubblicazione ufficiale e uno dei pilastri dell’ANAFI Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione, con sede a Reggio Emilia, la più longeva associazione di appasionati di fumetto e autorevole nel settore per quanto riguarda lo studio e la storia della Nona Arte in Italia. Rivista di approfondimento, critica, e recensione sul mondo del fumetto, con particolare attenzione al fumetto a 360° e ai grandi autori italiani e internazionali, spesso poco conosciuti dal grande pubblico. Contiene articoli, saggi, interviste a fumettisti e illustratori, e reportage sulle mostre e fiere del settore. Molto apprezzata dagli appassionati e dai collezionisti, oltre che dagli adetti del settore, per il suo rigore storico e la ricchezza di dettagli e approfondimenti. La Fumettoteca ritiene utile ricordare che l’immenso lavoro richiesto per questa preziosa ed esclusiva realtà è svolto dai membri dello Staff fumettotecario esclusivamente in veste di volontariato senza alcun contributo finanziario. Servizi gratuiti, quindi, per questo luogo di studio e socializzazione, spazio pubblico aperto e ben disposto nella cooperazione per fare Rete. Grazie alla rete collaborativa e partecipativa del Patto Educativo di Comunità, Fanzinoteca d’Italia 0.2, Associazione Culturale 4Live e la gemellata Fumettomania Factory APS di Barcellona PG Messina, rende la ‘Biblioteca dei Fumetti‘ aperta gratuitamente su richiesta, anche quando altre biblioteche sono chiuse, offrendo servizi agli interessati, dalle consultazioni alla ricerca al sostegno gratuito per supporto con assistenza esterna a Tesi di laurea. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 3393085390 (orario 10/18) Fumettoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca.