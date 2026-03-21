La 3A della primaria Andersen vince il concorso nazionale “Scrittori di Classe”

CORIANO (RN) – Gli studenti della classe 3A della scuola primaria “H.C. Andersen di Cerasolo” di Coriano (Rimini) hanno vinto la dodicesima edizione di Scrittori di Classe, l’iniziativa nazionale di Conad e Commercianti Indipendenti Associati rivolta alle scuole. Nel territorio di CIA-Conad l’altra classe vincitrice è la 5A della scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e i soci Conad del territorio Fabrizio Abati, Yuri Bernardini, Romina Iacchetti e Romano Abati. Per l’istituto hanno preso la parola la maestra Maria Vaccaro, che ha seguito la classe nel progetto, e le collaboratrici del dirigente scolastico, Manuela Virgili e Daniela Magnani.

Il concorso di scrittura creativa ha coinvolto più di 8mila scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. Le classi partecipanti (quasi 29mila) sono state invitate a mettersi alla prova con la creazione di un vero soggetto cinematografico, prendendo ispirazione da alcuni dei personaggi Disney e Pixar. Alla fine sono arrivati più di 5.400 elaborati. Il racconto degli studenti romagnoli, insieme ad altri 11 scelti a livello nazionale, è stato pubblicato nel volume, edito da Librì progetti educativi, intitolato “A scuola di talento”, che verrà distribuito ai clienti Conad di tutta Italia fino al prossimo 3 giugno.

«È un grande motivo di orgoglio – dice l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta – vedere quanto impatto abbia l’iniziativa di “Scrittori di classe”, che da dodici anni punta a coinvolgere le nuove generazioni stimolando in modo positivo la loro creatività e immaginazione. È la conferma di come l’attenzione ai più giovani sia uno dei valori principali che anima il nostro modo di essere impresa cooperativa».

Scrittori di Classe è il progetto cardine dell’iniziativa nazionale di Conad “Insieme per la scuola”, programma dedicato a supportare concretamente l’istruzione, arricchendo le scuole e le loro aule con strumenti educativi di qualità. Quest’anno l’iniziativa sarà attiva dal 6 aprile al 17 maggio: ogni 20 euro di spesa, i clienti riceveranno un bollino per collezionare i premi della collezione estiva “Storie da Collezionare”, una linea di prodotti per il tempo libero decorati con i personaggi Pixar più amati, e un buono “Insieme per la Scuola” che permetterà di richiedere i premi del catalogo scuola 2026, che include una vasta gamma di materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali, oltre a numerosi articoli indispensabili per le attività scolastiche. Dal 2012, attraverso questa iniziativa e grazie al contributo dei clienti Conad, è stato possibile donare alle scuole 380 mila premi tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 45 milioni di euro.

Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinque cooperative socie del Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD). CIA associa imprenditori e imprenditrici del commercio al dettaglio che operano nei territori dell’Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (province di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Verona, in compresenza con Dao), in Lombardia a Milano città e provincia di Bergamo (Curno) e Lecco (Merate). Il fatturato di vendita della rete associata nel 2025 si è attestato a 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024. I punti vendita della rete multicanale, al 31/12/2025, erano 256. Il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 12 mila persone.