King Colis: a Parma la caccia al tesoro natalizia con i “pacchi smarriti”

Dal 15 al 21 dicembre 2025, il Pop up store più curioso e sostenibile d’Italia approda al Centro Commerciale La Galleria

PARMA – Dopo aver conquistato tante regioni d’Italia – dal Lazio alla Lombardia, dall’Umbria alla Sardegna – l’innovativo pop-up store di King Colis fa il suo debutto a Parma, portando il suo originale format di shopping sostenibile e misterioso per la prima volta in città, in occasione della stagione delle feste.

Dal 15 al 21 dicembre, il Centro Commerciale La Galleria sarà la nuova destinazione per tutti coloro che cercano regali di Natale originali, sostenibili e convenienti, o un’esperienza di shopping unica da vivere con amici e familiari.

Dopo aver fatto tappa nelle principali città italiane e conquistato più di 115 mila visitatori con oltre 120 tonnellate di pacchi venduti, King Colis continua il suo viaggio all’insegna dell’economia circolare.

COS’È KING COLIS

King Colis è una startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili. Il contenuto è ignoto fino al momento dell’acquisto, rendendo ogni pacco una sorpresa da scoprire: ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro e ogni acquisto contribuisce concretamente all’economia circolare.

COME FUNZIONA LA VENDITA?

I pacchi sono venduti a peso:

Standard: 2,49 euro ogni 100 g

Premium: 2,99 euro ogni 100 g

I clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. Per chi non riuscisse a partecipare alla svendita o volesse vivere l’esperienza comodamente da casa, è possibile acquistare online box di diversi kg sul sito: www.king-colis.com/it/boutique.

Inoltre, è possibile acquistare online i fast pass per saltare la fila sul sito ufficiale: www.king-colis.com/it.

DA DOVE PROVENGONO I PACCHI SMARRITI?

Ogni anno in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti. Grazie a King Colis, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende i pacchi sia online sia nei pop-up store, promuovendo il riuso e uno shopping sostenibile.

Killian Denis, co-founder di King Colis afferma: “Il nostro obiettivo è portare il nostro concept in tutta Europa. I nostri pop-up store rappresentano occasioni speciali, da vivere con amici e familiari: un modo originale e divertente per fare regali sostenibili o vivere l’esperienza dello shopping a sorpresa.”

Nel 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti, consolidando il proprio ruolo nel panorama dello shopping sostenibile.

INFORMAZIONI UTILI

Quando:

Lunedì 15 dicembre: dalle 15:00 alle 20:00

Dal 16 al 21 dicembre: dalle 9:30 alle 20:00

Dove: Centro Commerciale La Galleria – piano terra, accanto a La Feltrinelli

Come: L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

King Colis invita tutti gli amanti dello shopping e della sostenibilità a vivere questa esperienza unica: un’opportunità imperdibile per acquistare in modo intelligente e responsabile, con la sorpresa come ingrediente speciale.