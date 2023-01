Individuati gli impianti di distribuzione di carburante che restano aperti durante lo sciopero del 24-26 gennaio

BOLOGNA – Il Comune ha individuato gli impianti di distribuzione che rimarranno aperti in occasione dello sciopero programmato da oggi alle 19 fino alle 19 del 26 gennaio. Nel rispetto delle previsioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, è infatti previsto che dovranno essere mantenute in servizio “un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo turni programmati”.

Le stazioni di servizio individuate sono quelle delle vie: Don Sturzo 41; Ferrarese 166/10; Marco Polo 87; Zanardi 90; Corticella 207/18; San Donato (angolo via Pirandello); Massarenti 221; Toscana 31/33; Triumvirato 87/a; Cavina 9; Marco Emilio Lepido 206 (indicato dall’associazione di categoria).