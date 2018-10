Incontro ferrarese con il Consiglio per le politiche giovanili dell’Assia per pensare a nuove opportunità di collaborazione

Venerdì 5 ottobre nella sala degli Arazzi del Municipio tavola rotonda con la delegazione tedesca. Interverrà l’assessora Caterina Ferri

FERRARA – “Un’occasione per rafforzare i contatti e consolidare il gemellaggio, – dichiara l’assessora alle Relazioni Internazionali del Comune di Ferrara Caterina Ferri – per conoscere esperienze diverse di dialogo e supporto dell’impegno giovanile e per pensare, nel concreto, ad opportunità di collaborazioni che aprano la città all’esterno e all’estero.”

Questo lo scopo della tavola rotonda che la mattina di venerdì 5 ottobre coinvolgerà l’Assessorato alle Relazioni Internazionali del Comune di Ferrara, i delegati dell’Hessischer Jugendring – Consiglio per le politiche giovanili dell’Assia e diverse realtà cittadine operanti nel settore della promozione e del sostegno delle attività giovanili. Ad essere ospitato (alle 9.30) nella sala degli Arazzi della residenza municipale sarà un momento di lavoro, preliminare a iniziative congiunte e transnazionali.

L’incontro ferrarese chiude il programma che, dal 30 settembre, porta il Consiglio tedesco nei capoluoghi dell’Emilia-Romagna, ravvivando il gemellaggio tra la Regione e il Land che dalla sua istituzione, nel 1992, non ha mai cessato di dare alla luce iniziative di scambio e reciproco arricchimento. Fra i programmi comuni sono molti quelli che vedono protagonista Ferrara, a propria volta gemellata con Giessen, improntati ad un deciso taglio letterario e di promozione culturale che non esclude l’espansione dei rapporti ad altre aree; proprio a queste, in effetti, è rivolto l’incontro di venerdì.

Le associazioni, cooperative ed enti invitati alla mattinata sono: Webradio Giardino, Città del Ragazzo, Cooperativa Sociale Camelot, gli Uffici Internazionalizzazione e Ingresso e Incoming students dell’Università di Ferrara (l’Assia ospita tra le più antiche e prestigiose città universitarie tedesche, fra cui Giessen), e il Liceo Ariosto, oltre alle referenti del Servizio Giovani e dell’Ufficio relazioni internazionali, gemellaggi e progettazione europea del Comune di Ferrara.

L’Hessischer Jugendring

Fondato nel 1947, il Consiglio raccoglie ad oggi 31 associazioni e ha sede a Wiesbaden. Fra gli scopi mandatari, la rappresentanza delle associazioni giovanili presso l’opinione pubblica e la politica, il coordinamento delle comunicazioni e delle loro azioni, sia a livello locale che nazionale, il sostegno e la promozione attiva delle iniziative delle associazioni e delle occasioni di incontro.

Programma – Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara (piazza del Municipio 2)

9.30 Saluti istituzionali dell’assessora alle Relazioni Internazionali Caterina Ferri; (altri relatori presenti): – Lara Sitti, Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Servizi Culturali, Politiche Giovanili e Progettazione Europea, Comune di Ferrara, – Elena Delfanti, Ufficio Internazionalizzazione Università di Ferrara , – Ufficio Ingresso e Incoming Students, Università di Ferrara, – Jonatas Di Sabato, Webradio Giardino , – Cooperativa Sociale Camelot , – Giuseppe Sarti, Centro studi Opera Don Calabria “Città del Ragazzo”, – Roberta Bergamaschi, Liceo Ludovico Ariosto.