Incidente in via Bologna, coinvolte tre persone e due mezzi

Coniugi trasportati a Cona per accertamenti. Intervento degli agenti della Polizia Locale insieme a Vigili de Fuoco e 118

FERRARA – Questa mattina, venerdì 28 gennaio 2022 poco dopo le 9 in via Bologna, all’altezza dell’intersezione con via Riccardo Zandonai, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti due veicoli. La collisione tra i mezzi ha causato il ribaltamento sul fianco destro di una Citroen C3 nera condotta da un cittadino settantenne residente in un comune del Veneto.

A bordo era presente anche la moglie sessantasettenne. Entrambi sono stati trasportati all’Arcispedale Sant’Anna di Cona per accertamenti. L’altro veicolo coinvolto nel sinistro è una Volvo di colore grigio condotta da un ferrarese di cinquantotto anni. Sono intervenuti sul posto la Polizia Locale Terre Estensi per eseguire i rilievi del caso, insieme ai Vigili del Fuoco di Ferrara e un’ambulanza del 118 per i primi soccorsi.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale in quanto i veicoli, prima della collisione, stavano procedendo affiancati parallelamente sulla via Bologna in direzione casello autostradale sud.