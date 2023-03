In sala Agnelli ‘Inchiostro e mimose’ per celebrare l’8 marzo

Mercoledì 8 marzo 2023 alle 17 incontro con tre autrici in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – In occasione della Giornata internazionale della donna, mercoledì 8 marzo 2023 alle 17 la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) ospiterà tre autrici che parleranno dei loro libri con protagoniste femminili. Paola Gula, Cristina Origone e Giovanna Ceriotti presenteranno i loro libri: ‘Caffè corretto’, ‘Il sussurro della pioggia’ e ‘Come passiflora’.

L’incontro, a cura di Gaia Conventi, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il filo conduttore di questo evento è dato dalla complessità delle protagoniste, figure in cui molte lettrici sapranno rispecchiarsi.

Caffè corretto di Paola Gula

Silvia vive una doppia vita: di giorno è barista a Roma e di notte – con lo pseudonimo di Caffè corretto – è ghost writer di celebri romanzieri. Luca è un autore che ha perduto l’ispirazione e che, su consiglio di un collega, si rivolge al misterioso scrittore fantasma. Luca non immagina che il ghost writer con cui conversa online la notte e l’avvenente barista che frequenta di giorno sono la stessa persona. Inizia così un gioco di equivoci che porterà i protagonisti a Mindino, sperduta borgata di Garessio, nel basso Piemonte. Qui cercheranno di sciogliere la complicata matassa delle loro esistenze.

Paola Gula è una giornalista enogastronomica piemontese, già giudice de La prova del cuoco su Rai Uno.

Il sussurro della pioggia di Cristina Origone

Camilla Serra, conduttrice del programma Segreti e Misteri, trova il cadavere di Elvira, l’anziana vicina. Elvira sembra morta per cause naturali ma Camilla scopre che nella sua abitazione manca un vecchio ritratto di Philippe Dubois, misterioso pittore francese. A chi poteva far gola un quadro di così poco valore? Camilla chiede aiuto a Tancredi Massari, il tenebroso commissario con cui ha una relazione altalenante e, incoraggiata dall’enigmatico giornalista Luc Bertand, si troverà coinvolta in un intreccio che la porterà in Francia, alla scoperta della vita del pittore e del passato di Elvira.

Cristina Origone è un’eclettica scrittrice genovese con la passione per i gatti.

Come passiflora di Giovanna Ceriotti

Nora ha quindici anni, Tilde ottanta. Il destino le vuole vicine di casa, l’una affranta per la separazione dei genitori, l’altra chiusa a riccio nel suo mondo d’anziana. Tra loro nasce una tenera e forte amicizia, con la cucina e l’orto di Tilde a fare da palcoscenico alle reciproche confessioni. Riaffiorano i ricordi belli e dolorosi di Tilde, emergono le inquietudini di un’adolescente alla ricerca della propria strada. Il passato si ripropone limpido e chiaro per insegnare come vivere il presente e affrontare il futuro. Perché le emozioni non devono far paura, neppure quando amore e separazione sembrano una cosa sola.

Giovanna Ceriotti, autrice e illustratrice lombarda, ha scritto anche libri per l’infanzia.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg