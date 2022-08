Impresa della giovanissima tennista del Club La Meridiana di Formigine

Tennis: finale nazionale per Carlotta Arginelli

FORMIGINE (MO) – A nove anni non solo è in grado di lasciarsi alle spalle ragazze più grandi, ma anche di staccare il pass per andarle a sfidare in una delle principali competizioni nazionali di tennis riservate agli atleti più giovani. Carlotta Arginelli, classe 2013, tesserata del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine, ha infatti conquistato l’accesso al Master Next Gen Italia che si disputerà a Milano in concomitanza con le Next Gen Atp Finals. Alla competizione partecipano le prime cinque atlete Under 10 che si sono classificate nelle macroaree italiane: Carlotta ha preso parte alle prove del “girone” Nord Est che comprende Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

In tutta Italia, soltanto lei e un’altra ragazza abruzzese, Benedetta Tano, sono riuscite ad arrivare alle finali nazionali Under 10 pur avendo soltanto nove anni. Per la cronaca Carlotta Arginelli, figlia d’arte essendo suo padre Alessandro responsabile della Top Tennis School del Club La Meridiana, ha accumulato un totale di 270 punti piazzandosi alle spalle, nell’ordine, di Virginia Arduini (Tc Riccione, 540 punti), Thea Marth (Amateur Tennisclub Passeier, 450 punti), Ioana Bala (Tc Riccione, 430 punti) e Ilinka Cibilic (Circolo Tennis Zavaglia, 280 punti). A settembre verranno comunicate le date delle finali nazionali.

In piena estate sono arrivati altri importanti risultati per il Club La Meridiana: da evidenziare la vittoria di Miruna Neagu nel torneo Under 12 di San Martino in Rio e il secondo posto ottenuto da Tommaso Capanni al Torneo Joma di Piacenza riservato agli Under 14.