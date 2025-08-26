Il saluto dei sindaci al provveditore Paolo Bernardi

REGGIO EMILIA – La comunità reggiana ha voluto rivolgere un saluto e un sentito ringraziamento al dottor Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, che a fine agosto andrà in pensione dopo anni di intensa collaborazione con i Comuni e con la Provincia di Reggio Emilia.

Il messaggio, consegnato per mano della Vicepresidente Francesca Bedogni e firmato dal presidente Giorgio Zanni a nome di tutti i sindaci, esprime apprezzamento per la disponibilità, la competenza e l’impegno con cui Bernardi ha accompagnato il mondo scolastico reggiano, affrontando insieme le sfide e le criticità con spirito costruttivo e con un obiettivo comune: il futuro dei ragazzi e delle ragazze.

«Sono stati anni intensi e talvolta complessi – si legge nella lettera – ma abbiamo sempre affrontato con reciproca collaborazione le criticità che via via si sono presentate, condividendo le preoccupazioni e l’impegno con un unico comune obiettivo: quello del miglior futuro possibile per tutti i nostri ragazzi».

Durante l’incontro oltre ai saluti e alla consegna degli omaggi, si è tracciato un bilancio sul lavoro fatto in vista dell’anno scolastico prossimo alla partenza.

Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia con delega alla Scuola ha detto: «Il dottor Bernardi è stato un punto di riferimento imprescindibile anche in momenti complessi nei quali la sua esperienza si è rivelata fondamentale. So di interpretare anche il pensiero delle vicepresidenti che mi hanno preceduto, Elena Carletti e Ilenia Malavasi, nel sottolineare la stima e l’apprezzamento che tutte noi abbiamo avuto modo di riconoscergli. A lui i nostri più sinceri auguri per una nuova fase di vita ricca di soddisfazioni».

Concludendo la sua esperienza professionale a Reggio Emilia, a Bernardi sono stati rivolti i migliori auguri per il futuro personale e l’auspicio che porti con sé il ricordo di un territorio che crede fortemente nella scuola, che sa fare squadra e affrontare unito le difficoltà.