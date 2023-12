Il primo dell’anno la magia del Circo sbarca a Milano Marittima (RA), con il grande show Mi.Ma. DREAM SuperCIRCUS

Mangiafuoco, giocolieri, trampolieri, clown, equilibristi, musicisti

MILANO MARITTIMA (RA) – È una grande festa circense quella che il primo giorno dell’anno invaderà le strade di Milano Marittima, si chiama SuperCIRCUS ed è il ricco programma di eventi che riempirà il centro della città grazie a un attento palinsesto che vedrà alternarsi musicisti, artisti di strada e animatori tra momenti poetici e più coinvolgenti performance. Il programma è stato organizzato da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa e ideato dall’art director Simone Ranieri, per il Comune di Cervia e fa parte del nuovo brand di Milano Marittima “Mi.Ma. DREAM”.

Il 1° Gennaio l’appuntamento è intorno alla Rotonda Primo Maggio dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo onirico e surreale, che proporrà tutto l’immaginario del mondo circense grazie alle performance di personaggi eccentrici, empatici e a tratti grotteschi. Protagonisti saranno la Circus Marching Band, lo staff del Circo Nero, gli Onirica e la Showzer Party Band che daranno vita all’antica tradizione del Circo di strada, quello che portava alla visione del pubblico strani personaggi come Mangiafuoco, l’uomo forzuto, il domatore, il giocoliere, i trampolieri, il clown, la contorsionista che stupivano e meravigliavano “grandi e piccini”.

Si parte alle 16.00 con la parata della Circus Marching Band per promuovere l’inizio dell’evento e “contaminare” le strade limitrofe alla Rotonda Primo Maggio grazie al ritmo coinvolgente di questo affiatato gruppo di ottoni e percussioni che suonerà lungo le strade della città con un repertorio che abbraccia gli evergreen anni ’70, pezzi funky e brani ballabili.

Alle 17.00 inizia il grande spettacolo del SuperCIRCUS interpretato dalla co-partecipazione al progetto del noto brand del Circo Nero e degli Onirica. La festa continua alle 18.00 con l’Aperi-Party Circus, la festa da ballo insieme agli Showzer, già mattatori dell’evento estivo SuperSummer, la party band il cui gruppo di animazione sarà in questa occasione in veste circense per riscaldare gli animi e regalare momenti di svago e divertimento in stile Super Circus. Per l’occasione, tutti i personaggi delle parate si raduneranno per un grande colpo d’occhio d’insieme e per il grande party finale.

