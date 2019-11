Il match contro Varese sarà la giornata del co-sponsor Oregon

REGGIO EMILIA – Oregon, brand di riferimento del settore forestale, e Sabart, distributore in esclusiva per il mercato Italia, co-sponsor del club biancorosso, celebreranno la decima giornata di campionato con una serie di iniziative dedicate al pubblico del PalaBigi.

In occasione della gara che vedrà protagoniste le due squadre Pallacanestro Reggiana e Pallacanestro Varese che si disputerà sabato 23 novembre, il PalaBigi ospiterà le iniziative della “giornata Oregon”, co-sponsor del club biancorosso, organizzate da Sabart, distributore esclusivo del brand per il mercato Italia.

Sabart e Oregon scenderanno in campo al fianco della squadra di minibasket dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.A.S.T. Onlus, che promuove attività sportive per bambini e ragazzi con disabilità congenita o acquisita. I piccoli atleti G.A.S.T., che indosseranno maglie e sacca sportiva marchiate Oregon, disputeranno, durante l’intervallo, una partita amichevole sullo stesso campo da gioco dei loro beniamini.

Inoltre, sempre nel corso della decima giornata di campionato, Sabart e Oregon, attraverso la distribuzione di flyer e gadget dedicati, presenteranno al numeroso pubblico del palazzetto di Reggio Emilia la campagna promozionale lanciata in collaborazione con il rivenditore Agrosystem, che prevede prezzi speciali per i 3 kit delle macchine a batteria Oregon (Potatore PS250, Motosega CS300 e Soffiatore BL300).

Sabart è una delle più importanti realtà italiane nella distribuzione di ricambi e accessori per i settori forestale, giardinaggio, agricolo e antinfortunistica. L’ampia gamma di prodotti commercializzati conta 56.000 referenze delle migliori marche.

Azienda del Gruppo Emak, Sabart è da oltre 50 anni sul mercato e distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio Oregon®, leader mondiale nella produzione di catene da taglio, barre guida ed accessori per motoseghe e macchine harvester.