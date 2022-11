“Il delitto di via dell’Orsina”: annullato l’incontro della compagnia con il pubblico in programma mercoledì 16 novembre, alle ore 17.30 al Teatro Filodrammatici

PIACENZA – Teatro Municipale di Piacenza| martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022 | ore 21

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA

di Eugène-Marin Labiche

adattamento e regia Andrée Ruth Shammah

con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni

produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro della Toscana

Si comunica che per cause di forza maggiore è annullato l’incontro con il pubblico della Compagnia in scena con lo spettacolo “Il delitto di via dell’Orsina” (previsto mercoledì 16 novembre alle ore 17.30 al Teatro Filodrammatici nell’ambito del ciclo RUMORI FUORI SCENA a cura di Nicola Cavallari – incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa).